Mondiali, l’Italia della pallanuoto femminile conquista la medaglia di bronzo

MADRID. – Grande impresa per il Setterosa azzurro. Le ragazze della pallanuoto italiana hanno conistato questa mattina una meritatissima medaglia di bronzo ai Campionati Mondiali di Pallanuoto di Fukuoka. Le atlete di Carlo Silipo, in una combattutissima partita valevole per il terzo posto, hanno sconfitto l’Australia 16-14 (parziali: 5-4; 5-6; 3-1; 3-3).

E’ una medaglia che consente all’Italia della pallanuoto femminile di tornare sul podio dopo 8 anni, l’ultima volta a Kazan nel 2015, quando venne conquistato un altro bronzo. Tra i successi ancora precedenti, un altro bronzo nel 1994, gli storici ori del 1998 e del 2001 e l’argento del 2003.

Un successo targato Bianconi e Marletta

La gara contro le australiane è stata ricca di colpi di scena, con il Setterosa che, tuttavia, è sempre apparso padrone della situazione ed in grado di controllare la gara senza mai avere momenti di vera difficoltà. Tra le protagoniste in acqua, senza dubbio Roberta Bianconi, 6 reti all’attivo e Mvp dell’incontro.

Curioso il fatto che la campionessa azzurra (così come Chiara Tabani) fosse in acqua anche in quella memorabile sfida di otto anni fa a Kazan, quando venne conquistato l’altro bronzo, proprio contro l’Australia. Alla fine della partita, tutte le ragazze hanno festeggiato con un lungo abbraccio il successo ottenuto e gli immancabili tuffi in vasca.

Silipo e Bianconi raccontano la cavalcata trionfale

La medaglia raggiunta dalla nazionale italiana di pallanuoto femminile è arrivata dopo una fase a gironi in cui le azzurre hanno dovuto inchinarsi solo alla Grecia, per poi battere con autorità Argentina e Sudafrica. Grande personalità è stata poi dimostrata anche negli ottavi di finale, dove le azzurre hanno eliminato la Nuova Zelanda, fino al capolavoro di battere gli Stati Uniti, scrivendo un’impresa leggendaria contro le tre volte campionesse olimpiche americane, nonché detentrici del titolo mondiale da quattro edizioni consecutive.

Tutto sembrava naufragare dopo la sconfitta in semifinale contro l’Olanda, ma le ragazze di Silipo contro l’Australia sono entrate in campo dimenticando quella debacle e mettendo a segno le reti necessarie per regalarsi un ottimo bronzo:

“Abbiamo vinto una medaglia importante – ha commentato il CT Carlo Silipo al termine della gara contro l’Australia – che dà continuità al podio europeo e ci avvicina ulteriormente alla qualificazione olimpica. Manca ancora, davvero, un piccolo ulteriore passo”.

Gli fa eco Roberta Bianconi, MVP della partita dopo i suoi 6 gol all’attivo: “Sono felice e orgogliosa della squadra – ha sottolineato la pallanuotista nata a Rapallo – perché abbiamo a lungo sognato questa medaglia e alla fine ce la siamo presa. Festeggeremo tantissimo per questo risultato”.

Nel frattempo, si fa sempre più pingue ed importante il medagliere dell’Italia a questi Mondiali di Nuoto di Fukuoka: dopo il successo del Setterosa, 2 ori, 7 argenti e 4 bronzi rappresenta il bottino di una spedizione davvero vincente. Questo il tabellino della gara contro l’Australia che ha regalato oggi il bronzo al Setterosa azzurro (16-14):

ITALIA: Condorelli, Tabani 1, Galardi, Avegno, Giustini 3, Bettini 1, Picozzi, Bianconi 6, Palmieri, Marletta 5, Cocchiere, Viacava, Banchelli. CT: Silipo.

AUSTRALIA: Palm, Casey 1, Armit 1, Halligan 2, Leeson-Smith 1, A. Andrews 2, C. Andrews 2, Ridge, Arancini 1, Wiliams 3, Kearns 1, Fasala, Longman. CT: Oberman.

ARBITRI: Spiritosanto (Stati Uniti), Schwartz (Israele).

NOTE: parziali: 5-4, 5-6, 3-1, 3-3.

(Redazione/9colonne)