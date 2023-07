Meloni-Biden: “Ribadita solida alleanza”

ROMA. – “Abbiamo ribadito la nostra solida alleanza, il partenariato strategico, la profonda amicizia che uniscono Stati Uniti e Italia: ho anche ricordato, come ho fatto prima al congresso, il ruolo degli italiani e degli italo-americani nello sviluppo di questa grande democrazia, che viene riconosciuto da tutti. Il nostro Paese è molto amato, guardato con grande affetto, attenzione e rispetto dagli Usa”.

Così il premier Giorgia Meloni, dopo l’incontro alla Casa Bianca con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, in una conferenza tenuta presso la sede della nostra Ambasciata. In precedenza, Meloni a Capitol Hill aveva incontrato i leader dei gruppi politici del Senato e, successivamente, lo Speaker della Camera dei Rappresentanti, Kevin McCarthy.

“Abbiamo condiviso l’eccellente stato delle nostre relazioni – continua Meloni dopo l’incontro alla Casa Bianca – è in un momento di difficoltà che si riconoscono gli amici e gli alleati: quando è iniziata la guerra di aggressione russa all’Ucraina in molto scommettevano che l’occidente non sarebbe stato unito, invece è stato un grande segnale l’unità dell’Alleanza Atlantica”.

“La postura dell’Italia sul conflitto ucraino è estremamente rispettata e considerata dagli Usa – ha affermato ancora Meloni – che sono consapevoli degli sforzi e dei sacrifici che italiani stanno facendo, e sono d’accordo con noi sul fatto che tutto venga condiviso, responsabilità e conseguenze”.

Biden e Meloni hanno “riaffermato la salda e strategica alleanza e la profonda amicizia fra Stati Uniti e Italia. I legami fra Italia e Stati Uniti affondano le radici nella storia, nell’affinità culturale e nella cooperazione economica” ha sottolineato la Casa Bianca dopo l’incontro allo Studio Ovale.

(Redazione/9colonne)