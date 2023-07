Amarcord: la prima Vinotinto dei canestri scese in campo nel 1938

CARACAS. – Mancano pochi giorni per la palla a due nel mondiale di pallacanestro che in questo 2023 avrá tre sedi: Indonesia, Filippine e Giappone. La Vinotinto dei canestri sará tra le protagoniste sul parquet iridato. Oggi voglio raccontare quando per la prima volta la nazionale di pallacanestro scese in campo con la maglietta vinotinto con la scritta Venezuela.

Stando a quanto riferito in un articolo del collega Eliézer Pérez, la Vinotinto dei canestri fece il suo esordio nel lontano 1938 durante i Juegos Centroamericanos y del Caribe che in quell’occasione andarono in scena a Cittá del Panamá. La nazionale affrontó El Salvador (ko 48-40) e Messico (sconfitta 66-36).

“A dir la veritá, in Panamá, non andò il meglio del basket venezuelano. Molti dei giocatori non ricevettero il permesso di assentarsi dal loro posto di lavoro” dichiarava l’allora coach Juan Aldrey in un’intervista al giornalista Andrés Miranda della rivista Élite.

Dal canto suo il giornalista Herman “chiquitín” Ettedgui quando fece il punto per il quotidiano “El Universal” scrisse: “Le gare disputate dalla nostra nazionale hanno messo in evidenza che il nostro principale difetto é non saper passare la palla. Grandi canestri sono stati segnati da Gustavo “Guffi” González, Humberto Viso e José “Pepe” Rivero, tutte le loro giocate sono state grazie alle individualitá”.

Negli almanacchi dello sport venezuelano troviamo che lo sport della “palla a spicchi” é arrivato in Venezuela a inizio del XX secolo, per la precisione nel 1920. Allora quello sport arrivato dagli Stati Uniti veniva praticato da statunitensi residenti e da venezuelani che avevano vissuto nella “Terra dello zio Sam”.

Poi iniziò ad espandersi in tutto il paese, fino ad organizzare diversi campionati nazionali ed arrivare alla Liga Especial de Baloncesto per poi passare alla Liga Profesional de Baloncesto e nei nostri giorni diventata Superliga de Baloncesto.

Il basket ci ha regalato prima gli “Héroes de Portland” nel 1992, poi nel 2015 i “Conquistadores de México”, che portarono a casa l’oro nel preolimpico ed il pass per Rio 2016. Adesso il Venezuela sogna con la nazionale che parteciperá al mondiale.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)