Parigi 2024: ecco la torcia dei Giochi Olimpici e Paralimpiadi

CARACAS. – Il fuoco, quella cosa che arde in una torcia o braciere, la passione per lo sport, il fuoco che fonde e tiene uniti, tutti i paesi e gli atleti del mondo, sotto uno stesso scopo e significato. Questo símbolo mistico e magico viene trasportato in ogni edizione in una torcia fino ad arrivare al braciere nello stadio olímpico. Tutti gli sportivi aspettano il momento in cui viene svelata la forma della torcia olimpica che accenderà il sacro fuoco.

A Parigi, durante la celebrazione di One Year To Go to the 2024 Games, é stata svelata la torcia olimpica e paralimpica di Parigi 2024.

Stando a quanto riferito dal Comité Olímpico Venezolano sui social, il designer della torcia Mathieu Lehanneur ha detto che per realizzarla “si è ispirato a tre simboli dei prossimi Giochi: uguaglianza, acqua e tranquillità”.

Il COV spiega che seguendo un’antica tradizione, la Torcia Olimpica sarà accesa il 16 aprile 2024 in Grecia, nella città di Olimpia. Qualche settimana più tardi, la Torcia arriverà in Francia sbarcando a Marsiglia ufficialmente l’8 maggio 2024. La Torcia in quel caso avrà già attraversato ben 65 città. Il suo percorso terminerà ufficialmente il 26 luglio 2024, data che segnerà l’inizio ufficiale dei Giochi Olimpici di Parigi 2024.

L’edizione parigina proseguirà il proprio cammino fino all’11 agosto 2024, giorno in cui di fatto si concluderà l’evento sportivo più importante al mondo.

Alla ceremonia che si é svolta nei pressi della Senna erano presenti gli olimpionici Usain Bolt (leggenda vivente dell’atletica) e Tony Estanguet (tre volte campione Olimpico di canoa).

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)