Clima, Musumeci: “Adattamento e mitigazione del rischio siano la bussola d’ora in poi”

ROMA. – Il governo non attende che la formalizzazione delle richieste di stato di emergenza da parte delle Regioni colpite dagli eccezionali eventi climatici dei giorni scorsi, e delle stime dei danni, per delineare le diverse tipologie di intervento. Ma, spiega il ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare Nello Musumeci nella sua informativa alla Camera, è ora di un cambio di passo.

“Al netto di ogni sciocco negazionismo – sottolinea – bisogna prendere atto che questa nazionale fragile ha bisogno di una buona cura per essere messa nelle condizioni di affrontare eventi che sarebbe errato considerare eccezionali”.

È una presa di coscienza che segue quella fatta, già ieri, dalla premier Giorgia Meloni: non si può agire solo nell’emergenza, bisogna provvedere con interventi strutturali: “Non serve fare la conta delle cose che potevano essere fatte dai governi di centrosinistra degli ultimi 11 anni o di quello che poteva essere fatto da questo governo negli ultimi 9 mesi – premette Musumeci -: è un esercizio facile ma sterile”.

Quello che serve invece è capire che “la tropicalizzazione ha invaso il nostro territorio e dobbiamo fare i conti con questa realtà. Negli ultimi 10 anni abbiamo registrato oltre 50 eventi estremi, con un costo di decine di miliardi di euro”. Per questo, “adattamento e mitigazione del rischio devono essere la bussola che dovrà guidare il governo. Per fare questo serve programmazione, una buona quantità di risorse, capire perché centinaia di milioni che risultato assegnati alla messa in sicurezza non siano ancora stati impegnati”.

Musumeci ha già in mente alcuni degli interventi prioritari: un piano di classificazione degli edifici in base al rischio sismico, un nuovo rapporto tra contesto urbano e ambiente, l’obbligatoria pulitura degli alvei dei corsi d’acqua, il contrasto l’eccessivo consumo di suolo, “ma penso anche alla mancata riqualificazione dei centri urbani, alle esercitazioni di Protezione civile”.

E poi “bisogna anticipare il varo del piano di adattamento ai cambiamenti climatici, atteso dal 2016 e che questo governo sta sollecitando, e poi un piano nazionale per la mitigazione dei rischio sismico, del rischio idrogeologico. Penso poi alle centinaia di Comuini che non hanno un piano di protezione di civile…”.

Serve anche, però, potenziare gli strumenti a disposizione, a cominciare dalla flotta aerea: ieri Meloni ha ammesso che “è stato fatto il possibile, ma questo non vuol dire che abbiamo tutti gli strumenti necessari”. E allora Musumeci torna su un punto a lui caro, sin da quando governava la Sicilia: A volte spegnere le fiamme dal cielo” con i Canadair “diventa l’unico modo possibile: solo una azienda canadese li costruisce, e in tanti non si è trovata una azienda in Europa disposta a produrli: l’obiettivo del governo è quello di verificare come fare ad avere una flotta aerea degna di questo nome”.

(Redazione/9colonne)