Salario minimo, maggioranza presenta sospensiva: se ne riparla a settembre

ROMA. – Rimane aperto il dibattito sul salario minimo. È terminato alla Camera il dibattito generale sulla proposta di legge delle opposizioni unite (esclusa Italia Viva) sul salario minimo, che punta ai 9 euro lordi all’ora per tutte le professioni e i mestieri, con la maggioranza di centrodestra che ha presentato la proposta di sospensiva. A farlo sapere in Aula di Montecitorio è il capogruppo di Fratelli d’Italia, Tommaso Foti, il quale annuncia la richiesta del rinvio di 60 giorni fatta dal centrodestra unito.

“Abbiamo depositato una sospensiva di questo provvedimento che non è una sospensiva che butta la palla chissà dove per poter avere lo stesso tempo diviso in quattro che avete avuto voi per formulare una proposta unitaria”, ha detto Foti nel suo intervento.

La proposta di sospensiva sarà votata la prossima settimana, e se confermata farà slittare la questione al 29 settembre. Soddisfatta la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, che ha fatto sapere di essere disponibile da subito per discuterne con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, anche se per ora non sono in programma incontri tra le due.

Non sono mancate, tuttavia, polemiche tra i dem: “La sospensiva a fine settembre della legge sul salario minimo proposta dal capogruppo di FdI, Tommaso Foti, equivale a dire ‘non se ne fa niente’.

È abbastanza facile prevedere che questo tempo serva a depositare altre proposte di legge della maggioranza, improntate su ipotesi del tutto diverse – ha dichiarato il capogruppo del Pd in commissione Lavoro alla Camera, Arturo Scotto – come è noto, durante la sessione di bilancio non è possibile esaminare proposte che comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Quindi, nei fatti il rinvio è a gennaio, non a settembre. La destra ha scelto di inaugurare una singolare forma di ostruzionismo nei confronti dell’opposizione”.

Il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, invece, ha posto l’attenzione sulla mancanza di proposte da parte della maggioranza, sottolineando la priorità di dare un salario dignitoso a lavoratori e lavoratrici. Alla sospensiva si è arrivato dopo che in Commissione le opposizioni avevano scongiurato la soppressione tout court della loro proposta.

