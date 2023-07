Caraqueños defendieron sus símbolos en un nuevo aniversario de la ciudad

CARACAS – Con el evento “Recordando a Caracas”, ciudadanos independiente y de distintos entes, levantaron banderas en defensa del león y demás símbolos históricos, a propósito de celebrase este 25 de julio los 456 años de la fundación de Santiago León de Caracas.

Varias organizaciones no gubernamentales organizaron un evento para ratificar el compromiso como curadores de la memoria histórica caraqueña, y afirmaron ser muro contra las intenciones de borrar los centenarios símbolos municipales de la ciudad, imponiendo una iconografía partidista y no historiográfica que no guarda relación con la idiosincrasia del caraqueño.

Carlos Julio Rojas, periodista y coordinador del Frente Norte de Caracas, manifestó que salieron en defensa de pretender borrar la memoria histórica y los iconos culturales e históricos de Caracas.

Redacción Caracas