Mondiali di Scherma a Milano, pioggia di medaglie per l’Italia

MADRID. – Pioggia di medaglie per l’Italia ai Mondiali di Scherma in corso di svolgimento a Milano. Nel corso della competizione (che si concluderà il 30 luglio prossimo), vengono assegnati i titoli mondiali di fioretto, sciabola e spada, sia individuale che a squadre, nella categoria maschile e femminile. Il torneo mette inoltre in palio i punti per il ranking su cui si baserà l’assegnazione delle quote per i prossimi Giochi Olimpici di Parigi 2024. Un avvenimento, dunque, mai così atteso come quest’anno.

Una pioggia di medaglie per gli Azzurri

E’ la sesta volta che la rassegna iridata fa tappa in Italia, dove era arrivata l’ultima volta a Catania nel 2011. Fino al 30 luglio, dunque, lo spettacolo è davvero assicurato. E le soddisfazioni, per gli atleti italiani, fino a questo momento di certo non mancano: dopo appena 4 giorni di gare, il medagliere (aggiornato alla tarda mattinata di oggi) parla di 1 oro, 3 argenti e 2 bronzi.

Ieri è stata una giornata davvero trionfale per la scherma azzurra, perché in pedana si sono affrontate, in un derby tutto tricolore per la medaglia d’oro, Arianna Errigo e Alice Volpi nel fioretto femminile, con la vittoria che è andata alla Volpi. E pensare che entrambe le atlete erano state già campionesse iridate individuali: la lombarda nel 2013 e nel 2014, la senese nel 2018.

Da sottolineare anche l’ottimo bronzo di Martina Favaretto. Quello andato in onda ai Mondiali di Milano è stato un derby italiano tutto da seguire, con un prezioso tris di medaglie che è stato di nuovo conquistato dopo quello ai Mondiali di Kazan 2014 (Errigo, Batini, Vezzali) e quello dei Giochi di Londra 2012, con Di Francisca, Errigo e Vezzali.

In campo maschile, significativa l’impresa di un altro italiano, Davide Di Veroli, che ha conquistato la finale nella spada maschile e che, per l’ultimo decisivo epilogo, se l’è vista con l’ungherese Koch: il 23enne magiaro si era imposto ieri sul kazako Kurbanov, accedendo per la prima volta all’ultimo atto iridato.

Alla fine, è arrivata per l’Italia un’altra medaglia, anche se lo schermidore romano è stato sconfitto in finale dal rivale. Per il 21enne italiano questa è la seconda medaglia iridata, dopo l’argento a squadre de Il Cairo nel 2022.

Il programma di oggi: in pedana sciabola e fioretto

Oggi spazio alle gare di sciabola femminile e fioretto maschile. Con l’Italia a caccia di nuove medaglie: vi è tanta curiosità soprattutto per i fiorettisti, con Alessio Foconi, Tommaso Marini e Daniele Garozzo che cercheranno di arrivare fino alla conquista dell’oro.

Ecco tutti gli italiani in gara oggi: sciabola femminile individuale (Michela Battiston, Martina Criscio, Rossella Gregorio, Chiara Mormile); fioretto maschile individuale (Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Filippo Macchi, Tommaso Marini); spada femminile a squadre (Rossella Fiamingo, Mara Navarria, Alberta Santuccio, Federica Isola); sciabola maschile a Squadre (Luigi Samele, Luca Curatoli, Michele Gallo, Enrico Berrè). Per tutti, qualifiche iniziate in tarda mattinata. Nella serata di oggi i primi attesi verdetti.

Ma il Mondiale di Scherma in svolgimento a Milano ha prodotto oggi anche una notizia che sta facendo il giro del mondo: Olga Kharlan e l’intera nazionale ucraina, sono fuori per squalifica dai Mondiali nella specialità della sciabola.

Questa è stata la decisione ufficiale dei giudici, dopo una mattinata di caos e polemiche, con la famosissima sciabolatrice ucraina, tra le favorite per la medaglia d’oro, che si è rifiutata di stringere la mano alla sua avversaria russa Anna Smirnova, al termine dell’incontro da lei stesso vinto contro la rivale.

(Redazione/9colonne)