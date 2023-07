Mattarella: “Su clima discussioni sorprendenti, siamo in ritardo”

MADRID. – “In questo periodo l’Italia ha vissuto eventi terribili, legati, palesemente, alle conseguenze del cambiamento climatico. Di fronte alle drammatiche immagini di quel che è accaduto, al Nord, come al Centro, come nel Meridione, tante discussioni sulla fondatezza dei rischi, sul livello dell’allarme, sul grado di preoccupazione che è giusto avere per la realtà che stiamo sperimentando, appaiono sorprendenti. Occorre assumere la piena consapevolezza che siamo in ritardo”.

Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo il 27 luglio al Quirinale la stampa parlamentare per la tradizionale cerimonia del Ventaglio. “Grazie del ventaglio. In questi giorni se ne apprezza di più l’utilità. Certo, è uno strumento forse divenuto obsoleto rispetto ai nuovi mezzi di oggi per difendersi dal caldo, ma il suo significato rimane pieno, anche perché si traduce in una splendida opera d’arte” esordisce il capo dello Stato.

L’immigrazione tra i temi affrontati nel discorso: “L’informazione ci ha consegnato, da recente, ancora una volta, immagini di migranti tragicamente morti nel deserto o in mare. Sono immagini che feriscono le nostre coscienze: non è pensabile che nell’animo umano vi sia un tale cinismo che lasci indifferenti. Le nostre coscienze e le nostre responsabilità ne vengono interpellate.

I numeri delle migrazioni e le percentuali di incremento o decremento non possono essere un paravento. Dietro numeri e percentuali vi sono singole persone umane, con la loro vita, le loro speranze, il loro futuro, che sovente vengono cancellati. Non si può rimuovere questa realtà, ignorandola: si tratta di un fenomeno globale, presente in tutti i continenti, che muove da tante cause e tra queste da quella prodotta da un mondo sempre più interconnesso e ravvicinato tra le sue varie parti, anche tra quelle che prima apparivano assolutamente distanti.

Si tratta di un tema che riguarda tutti i Paesi, non soltanto l’Italia” sottolinea Mattarella, rilevando come sia “stato importante l’evento promosso dal Governo domenica scorsa sul fenomeno migratorio” e come sia “molto importante anche aver conseguito il coinvolgimento dell’Unione Europea sul fronte delle migrazioni; coinvolgimento manifestato dalla ripetuta partecipazione della Presidente della Commissione in incontri e in missioni in Paesi di origine e di transito.

Non è ancora, ovviamente, la soluzione. Ne siamo ancora lontani. Ma l’assunzione della consapevolezza di dover governare il fenomeno in sede europea è un risultato, un punto di base, di grande importanza”.

Il presidente della Repubblica ha parlato anche di Pnrr: “Vorrei porre in evidenza che non si tratta di una questione del governo, di questo o dei due governi precedenti, ma dell’Italia. L’invito a tutti a mettersi alla stanga – per usare ancora una volta questa espressione degasperiana – che mi ero permesso di avanzare tempo addietro, è rivolto appunto a tutti: quale che sia il livello istituzionale, quale che sia il ruolo politico, di maggioranza o di opposizione”.

“Un eventuale insuccesso o un risultato soltanto parziale – sostiene Mattarella – non sarebbe una sconfitta del Governo ma dell’Italia: così sarebbe visto e interpretato fuori dai nostri confini e così sarebbe nella realtà”.

In tema di giustizia, invece, il presidente della Repubblica sottolinea come la magistratura debba essere “consapevole di esser chiamata – in piena autonomia e indipendenza – a operare e a giudicare secondo le norme di legge, interpretandole, anche, correttamente secondo Costituzione, e tenendo conto che le leggi le elabora e le delibera il Parlamento, perché soltanto al Parlamento – nella sua sovranità legislativa – è riservato questo compito dalla Costituzione.

Allo stesso modo, ovviamente, va garantito il rispetto del ruolo della Magistratura nel giudicare, perché soltanto alla Magistratura questo compito è riservato dalla Costituzione. Iniziative di inchieste con cui si intende sovrapporre attività del Parlamento ai giudizi della Magistratura si collocano al di fuori del recinto della Costituzione e non possono essere praticate.

Non esiste un contropotere giudiziario del Parlamento, usato parallelamente o, peggio, in conflitto con l’azione della Magistratura. Così come non sono le Camere a poter verificare, valutare, giudicare se norme di legge – che il Parlamento stesso ha approvato – siano o meno conformi a Costituzione, perché questo compito è riservato, dall’art.134, in maniera esclusiva, alla Corte Costituzionale. Non può esistere una giustizia costituzionale politica. I ruoli – ribadisce Mattarella – non vanno confusi, anche a tutela dell’ambito di cui si è titolari”.

Nell’incontro con la stampa parlamentare, Mattarella ha messo in luce come il “bene dell’informazione è strettamente legato a quello della libertà”, definendo i giornalisti “testimoni di verità, spesso a prezzi molto alti” e affermando che “l’informazione libera e indipendente è l’antidoto alle forme più diverse di disinformazione che in modo massiccio si propalano nei sistemi delle comunicazioni digitali”.



(Redazione/9colonne)