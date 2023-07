Quirinale, Mattarella riceve il presidente del Vietnam: “Ci legano amicizia e solidarietà”

ROMA. – Un incontro per celebrare l’amicizia tra Italia e Vietnam. Questo è il messaggio lanciato dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che questa mattina ha ricevuto al Quirinale il presidente della Repubblica Socialista del Vietnam, Vo Van Thuong, in visita di Stato in Italia.

“Questa collaborazione fra i nostri Paesi non è soltanto politica, economica e culturale, è anche una collaborazione di reciproca simpatia fra i nostri popoli che si è espressa, anche per questo, costantemente, in termini di solidarietà reciproca – ha affermato Mattarella –

Il Presidente, qualche settimana addietro, cortesemente mi ha inviato una lettera di solidarietà per l’alluvione in Emilia-Romagna. E noi ricordiamo la prontezza con cui il Vietnam, all’inizio della pandemia, quando l’Italia era in grande difficoltà, ci ha fornito oltre 300.000 mascherine, aiutandoci sensibilmente, con un gesto di amicizia che noi ricorderemo sempre”.

Un’amicizia, quella tra i due Paesi, che è pronta a rinsaldarsi: il capo dello Stato, infatti, ha comunicato al presidente vietnamita Thuong “l’intenzione dell’Italia di aprire al più presto ad Hanoi, nell’ambito di ‘Casa Italia’, un Istituto Italiano di Cultura per intensificare la collaborazione, che è già molto alta, tra i nostri centri di ricerca e le nostre università anche sul piano tecnologico e scientifico. Vogliamo ulteriormente ampliare questa collaborazione, anche con scambi di studenti e ricercatori, in misura maggiore”.

Non è mancata una dichiarazione di Mattarella sulla situazione climatica: “l’impegno che il Vietnam sta spiegando in attuazione di quanto emerso alla COP26 è particolarmente importante, dalla sfida climatica, dall’impegno per la transizione climatica per il contenimento dei mutamenti climatici. Anche l’Italia è particolarmente attiva in questo versante.

Insieme siamo convinti che occorra intensificare gli sforzi della quota internazionale per contrastare il mutamento climatico. Così come siamo convinti che occorra collaborare molto tra i nostri Paesi sul fronte del mutamento energetico e dell’energia pulita per garantire anche gli aspetti climatici positivi”.

Sul versante della guerra in Ucraina, il capo dello Stato ha ricordato che “è una condizione che richiede sforzi continui, costanti, ininterrotti per la ricerca di pace, di una pace giusta, secondo il diritto internazionale, perché questa condizione si sta riverberano negativamente sull’equilibrio mondiale, sulle relazioni nel mondo”.

“Tra l’altro, sul piano alimentare – ha continuato Mattarella – con la decisione della Russia di non rinnovare l’accordo per il grano, le conseguenze drammatiche si rifletteranno sulla vita e la sopravvivenza di moltissime persone, in tanti Paesi, particolarmente dell’Africa e del Medio Oriente. È quindi urgente un impegno comune di tutti perché si arrivi a una prospettiva di pace”.

Il presidente vietnamita ha incontrato anche la premier Giorgia Meloni, che lo ha ricevuto a Palazzo Chigi. Al centro dei colloqui, coincidenti con il 50° anniversario delle relazioni diplomatiche fra le due Nazioni e con il decennale del Partenariato Strategico, il rilancio dell’intensa collaborazione e gli impatti globali e regionali della crisi russa, anche nell’Indo-Pacifico, in particolare in termini di stabilità e di sicurezza alimentare ed energetica.

Al loro incontro ha fatto seguito una cerimonia di scambio di due intese sottoscritte nel corso della visita di Stato: un Trattato di Assistenza Giudiziaria in Materia Penale ed un Programma Esecutivo di Collaborazione Culturale.

