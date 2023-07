Juez estadounidense bloquea la nueva política de asilo de Joe Biden

WASHINGTON — Un juez federal bloqueó el martes la norma que obliga a los migrantes a pedir cita en línea o a tramitar el asilo en los países por donde transitan, pero dio un plazo de 14 días a la Administración de Joe Biden para apelar el fallo.

La sentencia del juez Jon Tigar del distrito norte de California quita al gobierno una herramienta crucial creada para suceder las restricciones al asilo establecidas en el Título 42 durante la pandemia de coronavirus, que caducaron en mayo.

Las nuevas reglas restringen el acceso al asilo, al obligar a los migrantes a pedir cita a través de una aplicación de teléfono móvil (CBP One) o a tramitarlo en los países por los que pasan, por ejemplo acogiéndose a un permiso de reunificación familiar o a un programa que autoriza la entrada de 30.000 personas por mes de Venezuela, Nicaragua, Cuba y Haití por motivos humanitarios.

La nueva política incluye excepciones, como los niños no acompañados, si los migrantes demuestran que no han podido acceder o usar la aplicación móvil o si lo solicitaron y se les denegó en otro país.

Pero varias asociaciones de defensa de los derechos civiles llevaron estas restricciones ante los tribunales por considerarlas ilegales.

El juez estimó que la norma es “arbitraria y caprichosa” porque las excepciones “no son significativas para muchos migrantes” y dió la razón a los demandantes.

“La norma es contraria a derecho” y “no puede permanecer en vigor”, señaló el tribunal. Se anula la norma y se devuelve a las agencias” del Estado, indica la sentencia.

El gobierno de Biden anunció que “recurrirá rápidamente” el fallo y también pedirá que quede en suspenso el tiempo que la apelación esté en curso, para extender el plazo.

“Estamos totalmente en desacuerdo con la sentencia”, afirmó el secretario del Departamento de Seguridad Interior, Alejandro Mayorkas, en un comunicado.

“La sentencia de hoy no cambia nada de forma inmediata”, agregó Mayorkas, que llama a los migrantes a no creerse “las mentiras de los traficantes” porque quienes no utilicen las vías legales se exponen a “una expulsión inmediata”.

Según las autoridades estadounidenses, con las nuevas normas se ha reducido en un 30% el número de migrantes, que en junio llegaron a 99.545 personas.