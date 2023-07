Real Elcano: Venezuela y Argentina son el retraso de América Latina

CARACAS – Venezuela y Argentina son los países que presentan el mayor retraso económico en América Latina y sólo siete en la región han logrado reducir su brecha de renta per cápita, según un informe del Real Instituto Elcano.

El centro de pensamiento español señala que en términos generales el contienen latinoamericano ha logrado resultados macroeconómicos notables, reduciendo la frecuencia de las crisis de balanzas de pagos, de deudas y financieras, pasando de un promedio de cuatro al año desde los años 70 hasta el 2000, a menos de una crisis al año desde entonces. Con la única excepción de esos dos países.

“Como consecuencia de esa mayor estabilidad económica, América Latina pasó de ser protagonista a actor de reparto en las crisis globales”, pues pasó de albergar una de cada tres crisis entre 1974 y 2003 a tener una entre seis, indica el documento.

No obstante, en las primeras dos décadas desde el año 2000, la región no ha avanzado en sus niveles per cápita para acercarse a los países desarrollados, a causa de Venezuela y Argentina que en el año 1945 estaban entre las 169 economías consideradas con más altos niveles de renta. Sitial donde no estaban en 2018.

Según el documento, el 75% de los episodios de crecimiento negativo de la economía se concentran en Venezuela y Argentina, con déficit superiores al 5% del PIB (en 2022 también Colombia superaba ese porcentaje) y con la mitad (47%) de las alertas de riesgo económico.

El comportamiento de estos dos países países ha afectado el promedio del crecimiento de la región, colocándolo en 2,6% frente al 3,3% de Europa; 4,6 % del MENA (Mundo árabe y norte de África),: 5,2% de África y 5,6% de Asia.

Además del país petrolero y de la nación de las pampas, 11 países se han alejado de la convergencia con los desarrollados y sólo 7 han reducido su brecha de renta per cápita: Colombia, Ecuador, México, Costa Rica, Brasil, Panamá y República Dominicana.

En materia de volatilidad de la moneda, América Latina presenta una situación similar a Europa y Japón, y ligeramente inferior a Estados Unidos, exceptuando a Venezuela y Argentina. En el resto de la región sólo ha habido 14 devaluaciones nominales superiores al 10%.

En cuando al estado de derecho, excluyendo a las dictaduras o autocracias de Venezuela, Cuba y Nicaragua, América Latina se ubica en el tercio del mundo con mayor respeto a la separación de poderes y autonomía de la justicia.

El informe indica que las inversiones españolas dirigidas a América Latina ocupan el cuarto lugar (luego de Estados Unidos, Reino Unido y Europa, en ese orden) con una rentabilidad que en Chile y Perú duplica la obtenida en países desarrollados.

“Brasil está en la línea de los países desarrollados, pero el resto registran resultados por debajo de la medianía: Uruguay una tasa de 2,6%, Colombia 0,5%, Argentina 0% (con una elevada volatilidad) y Venezuela ha destruido más del 90% de la inversiones realizadas”, registra el documento.

Redacción Caracas