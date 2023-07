La Sicilia avvolta dalle fiamme, a Milano notte di temporali

ROMA. – Notte e prime ore della mattina da incubo in Sicilia, con cinque provincie colpite dagli incedi che, creati dal caldo e spinti dal vento, stanno danneggiando pesantemente il territorio. Le fiamme sono giunte fino all’aeroporto di Punta Raisi, costringendo alla chiusura dello scalo fino alle 11, come ha confermato la Gesap.

Così come nel Palermitano, decine di squadre dei vigili del fuoco del corpo forestale e numerosi volontari della protezione civile siciliana stanno operando nel Messinese, nel Catanese, nell’Agrigentino e nell’Ennese.

Tanta paura anche a Milano dove nella notte un violento temporale si è abbattuto sulla città, con forte presenza di fulmini e potenti raffiche di vento. Sui social network sin dalle 4 di questa mattina gli utenti hanno condiviso video per mostrare la situazione drammatica e soprattutto il fragore causato da pioggia e grandine. Segnalati tetti danneggiati e alberi abbattuti ma soprattutto disagi alla viabilità.

Da questa notte, infatti, sono in corso le prioritarie e urgenti operazioni di sgombero delle strade dai rami e dagli alberi caduti a centinaia, per consentire il ripristino della viabilità nei quartieri per il trasporto pubblico e il traffico privato.

Risolta l’emergenza strade, nei prossimi giorni si interverrà nei parchi, nei giardini e nelle aree verdi per rimuovere gli alberi caduti e procedere con le verifiche di stabilità sulle alberature che risulteranno danneggiate. È per questo vietato, a partire da questa mattina e fino a nuova comunicazione, recarsi nelle aree verdi: a seguito del violento temporale che si è abbattuto sulla città nelle scorse ore, il Comune di Milano ha predisposto infatti la chiusura di tutti i parchi recintati e ha disposto il divieto di accesso ai parchi non recintati e alle aree alberate aperte.

Le vittime

“Al momento, con una stima davvero provvisoria e certamente destinata a crescere, i danni causati dal maltempo in Lombardia negli ultimi giorni superano i 100 milioni di euro. Con il presidente Fontana, entro la giornata di oggi, chiederemo al Governo il riconoscimento dello stato di emergenza” ha detto l’assessore alla Sicurezza e Protezione civile della Regione Lombardia, Romano La Russa, in apertura dei lavori del Consiglio regionale.

“Purtroppo – ha spiegato – in 24 ore abbiamo registrato anche due vittime. Una donna a Lissone e una ragazza in Valcamonica. Ai loro cari, il cordoglio e le nostre sincere condoglianze. Così come siamo vicini a tutte le persone e alle imprese che hanno subito un duro colpo dalla furia del maltempo.

Tutti i soggetti interessati, a partire dalla Protezione Civile e dai Vigili del Fuoco, stanno facendo la loro parte senza tregua e con il massimo dell’impegno. Siamo in costante contatto con la Sala operativa regionale – ha concluso l’assessore La Russa- per monitorare in tempo reale l’evolversi della situazione”.

“Nell’apprendere con grande tristezza della morte di una ragazza di soli 16 anni, colpita da un albero in un campo scout in Valcamonica, esprimo alla famiglia e ai suoi cari il cordoglio e la vicinanza di Regione Lombardia“ ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a nome dell’intera Giunta.

“Vigili del Fuoco e Protezione Civile – dice ancora Fontana – continuano incessantemente a essere attivi su tutto il territorio per il gran numero di piante cadute, tetti scoperchiati e allagamenti. A loro il nostro più sentito ringraziamento

