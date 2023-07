Expo 2030: politica unita per candidatura Roma

ROMA. – La politica unita per la candidatura di Roma come sede ospitante di Expo 2030. L’aula del Senato ha infatti approvato all’unanimità, con 146 sì, la mozione sottoscritta da tutti i gruppi parlamentari che “impegna il governo a proseguire, in seno ai molteplici contesti internazionali, l’attività di promozione e valorizzazione della capitale, attraverso le opportune relazioni bilaterali, per consentire l’ottenimento della nomina di città ospitante l’Expo 2030”.

Il testo impegna inoltre l’esecutivo “a riferire sulle attività e iniziative collegate alla candidatura” e a “convocare un tavolo permanente tra Governo, comitato Roma Expo 2030 e le istituzioni competenti per sostenere la candidatura della capitale”.

“L’opportunità dell’Expo 2030 per Roma e per l’Italia tutta è rilevante per l’indotto economico. A tal proposito penso ai 4-5 punti di Pil che ruotano attorno al grande finanziamento previsto per l’evento, penso ai 30 milioni di visitatori che arriveranno in Italia, penso alle 11mila aziende che potranno lavorare alle grandi infrastrutture e ai 300mila posti di lavoro che si andranno a creare” afferma in dichiarazione di voto in Aula sulla mozione la senatrice di Fratelli d’Italia Lavinia Mennuni.

“Come parlamentare romana – sottolinea invece la vicepresidente del gruppo M5S Senato Alessandra Maiorino – ho immediatamente sottoscritto e sostenuto l’idea di questa mozione per dare maggior vigore all’impegno del Governo e di tutti gli enti e gli organismi che hanno potere di farsi ambasciatori per promuovere la causa di Roma come candidata all’Expo 2030.

Si tratta di un progetto che nasce da lontano, nel 2020. Si è avviato sin da subito un ufficio all’interno dell’allora Maeci per valutarne la fattibilità. Un progetto che ha attraversato diversi Governi e diverse amministrazioni locali.

Credo che anche questa mozione, sostenuta in maniera trasversale da tutte le forze politiche, sia la dimostrazione del fatto che si prova, per una buona causa, a unire le forze affinché la candidatura di Roma possa a novembre – una scadenza ormai prossima – andare a buon fine”.

(Redazione/9colonne)