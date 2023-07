Mondiali Pallanuoto, Settebello sconfitto dalla Serbia ai rigori: gli Azzurri escono a testa alta 

MADRID. – Mattinata di straordinaria intensità per lo sport italiano: l’attesissima sfida tra Italia e Serbia, valida per i quarti di finale dei Mondiali 2023 di Pallanuoto maschile in corso di svolgimento in Giappone, ha regalato momenti davvero palpitanti. Alla fine, i ragazzi di Sandro Campagna sono stati sconfitti ai rigori (15-14), uscendo comunque a testa alta da una competizione che li ha visti buoni protagonisti.

Rigori fatali al termine di una gara molto intensa

Grande spettacolo, dicevamo, oggi al Marine Messe Fukuoka Hall B, con la forte selezione balcanica (bicampione olimpica) che ha affrontato un giovane ma agguerrito Settebello. Obiettivo da raggiungere era la semifinale del Mondiale, da giocare contro la Grecia, che ha battuto il Montenegro.

In acqua è stata una battaglia molto fisica, con squadre brillanti soprattutto quando sono state in superiorità numerica. Tra i migliori, nel Settebello, l’estremo difensore Del Lungo, autore di una serie di interventi davvero eccellenti. Un bellissimo match anche dal punto di vista tattico, con il Settebello italiano che ha lasciato spesso e volentieri la Serbia al tiro da posizione 1, non potendo contare su mancini naturali.

La gara, sempre bella e vibrante, si è ulteriormente accesa sul 9-9, con ultimo tempo davvero emozionante e che verrà ricordato a lungo: in superiorità vanno a segno Di Fulvio, un eccezionale Rasovic (premiato anche come Mvp dell’incontro) e di nuovo Di Fulvio, con Cannella che coglieva poi una clamorosa traversa. In parità numerica, anche l’epilogo è stato al cardiopalma: il serbo Ubovic, su assist di Radulovic, ad una manciata di secondi dalla sirena, consentiva ai suoi di andare sull’11-11, negando all’Italia la gioia di una vittoria a quel punto vicinissima.

Gli errori nella serie dai cinque metri erano poi di Di Somma, Radulovic e Damonte, con parate di Mitrovic e Del Lungo, a chiudere la serie sul 15-14 per la Serbia, spegnendo le speranze di un’Italia sfortunata. Per il Settebello, una tradizione negativa che si ripete: anche l’anno scorso furono fatali i rigori, nella sfida per l’oro con la Spagna.

Gli azzurri torneranno in acqua giovedì alle ore 7 italiane, nella semifinale per il quinto posto contro il Montenegro. Ricordiamo che nella prima fase, l’Italia aveva conquistato il primo posto del Girone B, accedendo in modo diretto ai quarti di finale.

Il CT Campagna: “Nulla da rimproverarci. Abbiamo dato l’anima”

Un vero peccato per il Settebello, che interrompe così la sua corsa verso il Mondiale. Un disappunto che diviene ancora più grande se si pensa che le finaliste del torneo, avrebbero staccato i primi due posti in palio per le Olimpiadi di Parigi 2024:

“È stata una partita straordinaria – ha sottolineato in tv al termine della gara il CT azzurro Sandro Campagna – con un’intensità pazzesca. Non ho niente da rimproverare ai ragazzi, perché quando dai l’anima non esci sconfitto. Resta il nostro percorso molto positivo, la crescita passa anche da queste delusioni”.

(Redazione/9colonne)