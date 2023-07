Calcio venezuelano: gara pirotecnica tra Caracas e Táchira

CARACAS – Lì, ai piedi dell’Ávila si é disputato uno dei “clásicos” più affascinanti degli ultimi anni: Caracas e Deportivo Táchira ci hanno regalato un pirotecnico 2-2. Un match dove le emozioni ondeggiavano in aria come il vento muoveva le bandiere delle due tifoserie. La gara andata in scena sul manto erboso dello stadio Olímpico ha infiammato le menti ed ha fatto esplodere i cuori di tutti i tifosi della Liga Futve presenti sugli spalti.

Dopo il fischio dell’arbitro José Uzcátegui il Caracas ha messo subito il piede sull’acceleratore schiacciando nella propria metá campo il Táchira. Il portiere giallonero, Alejandro Araque, ha evitato in tre occasioni il gol del vantaggio dei capitolini. A sbloccare il risultato, ci ha pensato al 20esimo, Ender Echenique con un tiro nella base del palo destro difeso da Araque.

Dopo il 40esimo, i “gialloneri” hanno iniziato a riprendersi trovando il pari dopo un ottimo fraseggio tra Yerson Chacón e l’italo-argentino Gonzalo Ritacco. Il calciatore di origine siciliana ha griffato l’1-1 al 43esimo con un sinistro che ha lasciato senza scampo Baroja.

Dopo l’intervallo, gli “andinos” partono piú motivati e trovano l’1-2 con una spettacolare giocata tra Nelsón Hernández, Esli García e Maurice Cova che ha gonfiato la rete avversaria. Dopo il gol, il Caracas si é ripreso trovando il pari con Daniel Rivillo che ha deviato la palla in rete dopo un rimbalzo in area.

Va segnalato che prima del fischio d’inizio c’é stato un minuto di silenzio in ricordo di Luis Manuel Pachecho, giocatore delle giovanili del Táchira scomparso ieri in un incidente stradale.

La gionata si é completata con: Academia Puerto Cabello – Monagas 2 – 0, Carabobo – Mineros 6 – 1, Estudiantes – UCV 2 – 0, Metropolitanos – Angostura 1 – 0, Portuguesa – Hermanos Colmenárez 1 – 0 e Zamora – Rayo Zuliano 0 – 0.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)