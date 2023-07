Migrazioni, è partito il “Processo di Roma”

ROMA. – L’Italia ha riunito alla Farnesina i leader di vari Stati e organizzazioni della regione del Mediterraneo, Medio Oriente e Africa. L’obiettivo principale dell’incontro di ieri è stato quello di affrontare congiuntamente le sfide legate alla migrazione irregolare e al dislocamento obbligatorio internazionale, cercando soluzioni concrete per promuovere vie legali e sicure per la migrazione e per contrastare il traffico di esseri umani e il contrabbando di migranti.

La conferenza, promossa congiuntamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri dell’Italia, Giorgia Meloni, e dal Presidente della Repubblica di Tunisia, Kaïs Saïed, ha visto la partecipazione attiva di molti paesi della regione e il sostegno di importanti organismi internazionali.

Durante la riunione, è stato lanciato il “Processo di Roma”, una piattaforma pluriennale per l’azione collettiva, basata sui principi di responsabilità condivisa, solidarietà e piena rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale. Questo processo mira a promuovere una risposta impegnata e coerente alle sfide della migrazione, affrontando le cause profonde dello spostamento forzato, come la fragilità degli Stati, l’insicurezza e i fattori demografici, economici ed ambientali.

I partecipanti hanno sottolineato l’importanza di rafforzare lo sviluppo socioeconomico nelle regioni di origine dei migranti, attraverso la lotta contro la povertà, la creazione di opportunità di lavoro e l’istruzione di qualità. Inoltre, è stata posta particolare attenzione all’accesso a servizi essenziali come energia, salute, acqua e infrastrutture, per migliorare la qualità della vita nelle comunità coinvolte.

Un aspetto fondamentale emerso dalla conferenza è stato il riconoscimento del ruolo cruciale dei migranti e delle loro comunità nel processo di sviluppo, promuovendo investimenti, competenze e trasferimenti di denaro che contribuiscano alla crescita sostenibile delle aree di origine.

La conferenza ha inoltre ribadito l’importanza di promuovere la cooperazione internazionale e la comprensione reciproca per contrastare violenza, odio ed estremismo, costruendo così un ambiente favorevole per un futuro sostenibile e pacifico.

In questo contesto, sono stati messi in luce anche gli sforzi per affrontare i cambiamenti climatici e promuovere fonti di energia rinnovabile, nell’ottica di una gestione responsabile dell’ambiente. La protezione dei rifugiati e la gestione delle migrazioni hanno ricevuto particolare attenzione durante la conferenza, con l’impegno di condividere le responsabilità in modo equo tra i paesi che accolgono i rifugiati.

Un altro tema cruciale è stato affrontato con l’adozione di un approccio basato sulle rotte migratorie, promuovendo azioni condivise tra i paesi coinvolti per migliorare la protezione dei migranti e delle persone costrette a fuggire, nonché per contrastare il traffico di esseri umani.

La conferenza ha sottolineato la necessità di prevenire e contrastare i flussi migratori irregolari, combattendo i trafficanti di migranti sia via terra che via mare, attraverso azioni concrete e sforzi congiunti tra le forze di polizia e le autorità giudiziarie.

Infine, sono stati avviati partenariati internazionali completi per affrontare la questione della migrazione e del dislocamento forzato, compresa la riammissione e il sostegno alla reintegrazione di migranti irregolari, collegando questa tematica allo sviluppo locale e affrontando le cause profonde che spingono le persone a intraprendere movimenti irregolari.

La conferenza di Roma ha rappresentato un importante passo avanti nella promozione della cooperazione internazionale e l’azione congiunta per affrontare le sfide della migrazione e del dislocamento forzato, con l’obiettivo di costruire una società più giusta, sicura ed inclusiva per tutti.