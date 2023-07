Mondiali femminili, esordio vincente dell’Italia: Girelli-gol e Argentina battuta

MADRID. – Inizia sotto i migliori auspici il Mondiale di calcio in Australia e Nuova Zelanda per l’Italia femminile. La Nazionale di Milena Bertolini ha sconfitto oggi al fotofinish l’Argentina (1-0) allo stadio Eden Park di Auckland (Nuova Zelanda). Gol vincente, a tre minuti dalla fine, di Cristiana Girelli. Con questo risultato all’esordio, la nazionale azzurra si porta momentaneamente in testa al Gruppo G, pari merito con la Svezia, a quota tre punti. Argentina e Sudafrica sono a 0.

Girelli decisiva dalla panchina

Come da pronostico, contro le ragazze dell’Albiceleste è stata una gara tiratissima. Le azzurre hanno avuto una certa supremazia durante l’incontro, senza però riuscire a trovare l’acuto vincente. Almeno fino all’87’, quando l’intramontabile centravanti che milita nella Juventus, 33 anni, batteva Correa con un abile colpo di testa, dopo aver raccolto un cross al bacio da sinistra di Boattin. E pensare che Girelli era entrata in campo da appena quattro minuti, per sostituire Dragoni. Mai scelta si dimostrò, dunque, più azzeccata. Per l’attaccante bresciana si tratta della rete numero 54 in 105 partite in Nazionale.

La CT Bertolini: “Partita dura ma vittoria meritata”

Ed è così che questa Italia rinnovata e giovane in molti dei suoi elementi, si affida fin da subito ad una delle sue veterane storiche, per iniziare con il piede giusto un Mondiale mai così atteso. L’obiettivo è quello di centrare uno dei due posti che condurrà direttamente al passaggio del turno.

Puntuali, al termine del vittorioso esordio, sono arrivate le parole della CT Bertolini: “Siamo molto felici perché sapevamo l’importanza di partire bene – ha sottolineato l’allenatrice azzurra – È stata molto difficile, ma abbiamo meritato. Girelli? Cristiana è un valore aggiunto di questa squadra. Ora ci godiamo la vittoria”.

E ci saranno solo poche ore per farlo, visto che sabato prossimo, allo Sky Stadium di Wellington (Nuova Zelanda), le azzurre dovranno scendere di nuovo in campo per affrontare proprio la Svezia, in una partita, la seconda del girone (sulle tre totali), che potrebbe essere già decisiva per il passaggio del turno. Infine, mercoledì 2 agosto, ecco la sfida al Sudafrica. Questo il tabellino dell’incontro, giocato stamattina (ore 8,00 italiane):

ITALIA (4-3-3): Durante; Di Guglielmo, Linari, Salvai, Boattin; Dragoni (83’Girelli), Giugliano, Caruso (58′ Greggi); Bonansea, Giacinti (74′ Cantore), Beccari. CT Milena Bertolini.

ARGENTINA (4-2-3-1): Correa; Stabile, Cometti, Braun, Mayorga; Nunez, Benitez, Falfan (92′ Ippolito); Nunez (77′ Rodriguez), Bonsegundo, Banini; Larroquette (92′ Gramaglia). CT German Portanova.

ARBITRO: Borjas (Hon). AMMONITE: Larroquette (Arg), Caruso (Ita), Mayorga (Arg), Bonsegundo (Arg), Bonansea (Ita), Stabile (Arg). MARCATORI: 87’ Girelli (Ita).

(Redazione/9colonne)