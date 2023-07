Calcio femminile: ottima prova della venezuelana Emikar Calderas nella vida Inghilterra-Haiti

CARACAS. – Terza giornata del mondiale femminile che si sta disputando in Australia e Nuova Zelanda. Oggi, nello stadio Suncorp di Brisbane, nella sfida Inghilterra – Haiti, gli sguardi dei tifosi venezuelani erano puntati non solo sulle calciatrici in campo, ma anche sull’arbitro Emikar Calderas e sulla sua assistente Migdalia Rodríguez. Nella sala VAR c’era il connazionale Juan Soto.

Per la cronaca, l’Inghilterra, campione d’Europa in carica, ha battuto di misura (1-0) Haiti nella sua prima partita al Mondiale femminile di calcio. Il gol della vittoria é stato segnato su calcio di rigore da Georgia Stanway al 29esimo.

Ma contro Haiti le giocatrici di Sarina Wiegman non hanno offerto una prestazione all’altezza delle aspettative ed all’80’ il portiere Mary Eaps, si è dovuta superare per salvare il risultato su un tiro a bruciapelo di Roseline Eloissaint. Il prossimo impegno delle “Lionesses” sará venerdí a Sydney contro la Danimarca. Mentre “Les Grenadières” affronteranno la Cina ad Adelaide.

In questo mondiale c’è anche l’Italia in campo, manca pochissimo per l’esordio delle Azzurre nella kermesse iridata. Le ragazze di Milena Bertolini esordiranno, lunedí alle 2:00 (ora di Caracas), nell’Eden Park di Auckland contro l’Argentina. Poi, il 29 luglio (3 in Venezuela) al Regional Stadium di Wellington prima con la Svezia – terza nel Ranking FIFA – e poi con il Sudafrica il 2 agosto (alle 3 ora di Caracas).

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)