Juegos Suramericanos de Playa: Venezuela chiude al secondo posto nel medagliere

CARACAS. – Cala il sipario dei Juegos Sudamericanos de Playa 2023. Il Venezuela torna dalla città colombiana di Santa Marta con il secondo posto nel medagliere con un bottino di 14 ori, 8 argenti e 5 bronzi, dietro a quella colombiana che ha concluso con 36 visite al podio: 14 ori, 15 argenti e 7 bronzi.

“Sono molto felice e contenta perché abbiamo superato il bilancio storico del Venezuela nei Juegos Suramericanos de Playa” – dichiara in un comunicato stampa Elida Párraga, capo della delegazione venezuelana a Santa Marta, aggiungendo – “In un momento eravamo a pari merito con la Colombia, entrambi con 13 medaglie d’oro, durante la mattinata con la medaglia d’oro vinta da Ronaldo Zambrano nel nuoto di fondo, siamo stati durante 4 ore in cima al medagliere. Poi la Colombia ha vinto l’oro nel rugby femminile e con 14 ori a testa (questo ha consentito ai “cafeteros” di salire al primo posto in virtú delle medaglie d’argento, n.d.r.)”.

Uno degli sport che piú medaglie ha regalato al Venezuela é stata la lotta con 7 medaglie d’oro e una d’argento.

Il “Gloria al bravo pueblo” é risuonato per ben 14 volte nella cittá di Santa Marta grazie alle prestazioni di Rosmarky Álvarez (bodyboard), Betzabeth Argüello (lotta 80 kg), Daniel Arocha (bodyboard), Pedro Ceballos (lotta 90 kg), Marx Chirinos (Vela Sunfish), José Díaz (lotta +90 kg), José Estredo (Vela IQFOIL), Naiyelis Gutiérrez (lotta – 80 kg), Kimberlyng Meneses (Remi CW1X), Astrid Moreno (lotta 70 kg), Daniale Rivera (Vela ILCA 6), Steven Rodríguez (lotta 80 kg), Wilfredo Rodriguez (lotta 70 kg) e Ronaldo Zambrano (nuoto di fondo).

Il Venezuela ha partecipato a questi giochi con una delegazione di 92 sportivi in sport come beach soccer, nuoto di fondo, pallamano di spiaggia, rugby di spiaggia, surf, tennis spiaggia, vela ed altri.

In questa edizione dei Juegos Sudamericanos de Playa hanno partecipato Argentina, Aruba, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Curazao, Ecuador, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Suriname, Uruguay e Venezuela.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)