La Jornada Política – Termina la campaña electoral, queda la incertidumbre

MADRID – Un día de reflexión, luego de una campaña electoral condicionada fuertemente por los resultados de las elecciones regionales y municipales y antes de la nueva cita con las urnas cuyos resultados lucen indescifrables. La certeza de las encuestas contrasta con el clima de incertidumbre que ha caracterizado la última semana de campaña electoral. Politólogo y pseudo-politólogos, analistas y pseudo-analistas no logran ponerse de acuerdo. Y hay quien ponen en duda lo que hasta hace apenas unos días parecía inexorable: el triunfo aplastante de los conservadores. En el horizonte asoma la posibilidad de un empate técnico que devolvería a todos al punto de partida. La tendencia del electorado ya no luce tan clara como parecía. El volumen de los indecisos, del que poco se ha hablado; el incremento del voto por correspondencia y la temporada vacacional añaden elementos nuevos que dificultan la lectura del proceso electoral que concluirá este domingo.

Alberto Núñez Feijóo en A Coruña, Yolanda Díaz, Pedro Sánchez y Santiago Abascal en Madrid. Todos los aspirantes a ocupar La Moncloa han hecho su cierre de campaña sin anuncios que pudieran descolocar a los adversarios.

Pedro Sánchez, en Getafe al sur de la capital, volvió a repetir que la alternativa al gobierno de Núñez Feijóo con Santiago Abascal solo puede ser la coalición socialista del Psoe con Sumar. Frente a más de 4 mil 500 simpatizantes y acompañado por las notas de fondo de la canción “Perra” de Rigoberta Bandini que pasó de ser elemento de descalificación a señal de identidad, Sánchez subrayó que un gobierno del Partido Popular representaría un grave retroceso en términos de derechos civiles.

– Esto va de un gobierno de la coalición socialista con el partido de Yolanda Díaz o un gobierno de la mentira – dijo a los presentes para luego, en otro momento afirmar:

– Veo a la derecha y a la ultraderecha absolutamente desfondados. El avance socialista, en cambio, es imparable. ¡Lo único que os pido es que el 23 de julio lo apostéis todo al rojo!

Por su parte, Yolanda Díaz, en el Anfiteatro Tierno Galván, pidió el voto de los jóvenes, de las mujeres y de los trabajadores “para no retroceder 50 años”.

– Somo la fuerza decisiva en esta campaña – aseguró -. La derecha salió convencida de que iba a ganar y hemos cambiado la historia, el guión de la campaña electoral.

La líder de Sumar manifestó su confianza en el triunfo y subrayó que “el moderado que piensa que mintiendo se puede gobernar un país lo está pasando mal”.

Acompañaron a Yolanda Díaz, en su cierre de campaña, Ione Belarra, secretaria general de Podemos; Mónica García, portavoz de Más Madrid en la Asamblea regional; Ada Colau, dirigente de Catalunya en Comú; Sira Rego, número dos de Izquierda Unida; Pablo Bustinduy, exdiputado; Carla Antonelli, parlamentaria autonómica y activista; y Carolina Elías, concejala de Más Madrid.

Para el cierre de campaña de Vox, Santiago Abascal escogió la Plaza Colón, la misma de la “foto de las tres derechas”. De los líderes retratados en la foto (Pablo Casado, Albert Rivera y Santiago Abascal) el candidato de Vox es el único aún presente en la escena política.

Abascal llamó a la movilización, ha acusado al Partido Popular de blanquear al Psoe con sus propuestas de Pacto y advirtió a su electorado que “las elecciones no están ganadas”.

Alberto Nuñez Feijó escogió A Coruña para el cierre de su campaña. En su discurso el líder del Partido Popular reiteró la necesidad de romper con “los bloques y los bloqueos”. Aseguró no tener “deudas ni pactos con nadie” y prometió que sabrá irse cuando toque porque, dijo, “la política es vocación de servicio público que tiene un final”.

Desde la explanada Palexca de A Coruña, Núñez Feijóo reiteró que no pactará con los independentistas y subrayó que en su gobierno no habrá indultos, no se eliminará el delito de sedición y no se subirán “los impuestos a las clases medias y bajas”.

