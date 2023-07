Zaki, slitta l’arrivo in Italia, a Bologna tra un paio di giorni

ROMA. – Patrick Zaki dovrà aspettare domenica per rientrare in Italia, quando arriverà la revoca ufficiale del divieto di viaggio. Lo fa sapere su Twitter l’attivista, che spiega il motivo dello slittamento del viaggio: “C’è un leggero cambiamento nei piani poiché è venuto alla nostra attenzione che i documenti ufficiali per revocare il divieto di viaggio saranno finalizzati domenica a mezzogiorno. Quindi, dopo dovremo viaggiare per assicurarci che la mia situazione legale sia chiara al 100%. Stai tranquilla Bologna, arrivo tra un paio di giorni, dobbiamo solo aspettare altri due giorni”.

Il suo rilascio è arrivato ieri, il giorno dopo la grazia del presidente egiziano Abdel Fattah Al-Sisi conferita il 19 luglio. Solo il 18 luglio era stato condannato a tre anni di reclusione con effetto immediato dal tribunale egiziano di Mansura.

Intanto la città di Bologna è pronta ad accoglierlo al suo rientro: “Siamo molto felici per la liberazione di Zaki – ha dichiarato Matteo Lepore, primo cittadino, nel corso del filo diretto a Radio Immagina, la web radio dem – Da più di due anni Bologna è accanto a Patrick anche quando era ancora uno sconosciuto per l’opinione pubblica. In tanti ci siamo mobilitati ed è stata una battaglia che abbiamo condotto per i diritti umani e la libertà di parola. Gli vogliamo consegnare la cittadinanza onoraria”.

(Redazione/9colonne)