Dl Alluvioni, le opposizioni attaccano. Il governo esclude gli enti locali

ROMA. – Come non detto: gli enti locali non faranno parte della cabina di regia prevista dal decreto Alluvioni, che la prossima settimana tornerà in aula e dovrebbe essere votato martedì con la fiducia. La commissione Ambiente di Montecitorio, convocata per porre rimedio a un problema segnalato dalla Ragioneria su un subemendamento presentato dal Partito democratico e votato all’unanimità, ha stralciato la modifica.

I dem in Commissione vanno all’attacco, parlando di “scelta politica, anche se mascherata dietro un tecnicismo parlamentare. Governo e maggioranza mettendo nel mirino e cancellando il comitato istituzionale, il tavolo che garantiva un reale coordinamento del lavoro con le istituzioni territoriali, e la partecipazione fattuale di Comuni, Province e unione di Comuni, sanciscono la loro volontà di comandare centralizzando ogni decisione, anziché di governare.

Con una discussione seria e franca si sarebbe potuto affrontare e risolvere ogni questione realmente ‘tecnica’. Invece la destra ha scelto la via dello scontro. A pagare pegno saranno i cittadini, le imprese e gli enti locali dell’Emilia Romagna, che fino ad oggi hanno solo visto le passerelle dei ministri e della presidente del Consiglio e nulla più”.

Protestano anche le altre opposizioni, dal Movimento 5 Stelle (per la capogruppo in commissione, Ilaria Fontana, “siamo di fronte a una gestione assolutamente approssimativa da parte della squadra di Giorgia Meloni. Eppure, soprattutto in Romagna, ci sono attività ferme e famiglie che attendono di capire quando potranno avviare i lavori per ricostruire la loro casa”) e da Avs, con Angelo Bonelli che parla di “blitz che avviene violando le regole procedurali della Camera dei Deputati, su un testo già trasmesso, che aveva avuto tutti i pareri del governo e su cui oggi probabilmente il governo avrebbe dovuto porre la fiducia”.

Aldo Mattia, capogruppo in commissione di Fratelli, stoppa però le polemiche: “Il commissario Figliuolo potrà presto operare, e sicuramente in sinergia con gli amministratori del territorio, come recita l’art 20 quater del provvedimento. Il problema è talmente grave che non bisogna avviare speculazioni politiche del tutto inique”.

(Redazione/9colonne)