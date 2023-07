Destra avanti, sorprese possibili: ecco i risultati più probabili delle elezioni spagnole

MADRID — Destra in vantaggio, sorprese possibili. In attesa delle elezioni nazionali di domenica, in Spagna analisti politici, giornalisti e pubblico interessato devono attendere l’esito del voto senza nuovi indicazioni dai sondaggi, la cui pubblicazione è proibita per legge da ieri. Ma un’analisi minuziosa di quelli realizzati sinora, pubblicata oggi da El País, suggerisce piste degne di attenzione. A detta del quotidiano madrileno, Partito Popolare e Vox hanno il 55% di probabilità di superare la soglia della maggioranza assoluta in Parlamento (176 seggi). Le forze del centrosinistra, tuttavia, non appaiono ancora spacciate.

La media de rilevamenti demoscopici pubblicati nell’ultimo giorno utile, lo scorso lunedì, dà il PP prima forza, con il 34% dei consensi, il Partito Socialista secondo con il 28% e Sumar e Vox pressoché alla pari, con il 13%. Gli altri partiti, in totale, otterrebbero l’11%.

Stando così le cose, l’esito più probabile in termini di seggi è che il PP ne ottenga 142 seggi, il PSOE 108, Vox 35 e Sumar 34. Ai partiti regionali, come quelli baschi e catalani, andrebbero in tutto 31 seggi. E così, PP e Vox avrebbero tra le mani l’opportunità di formare un governo, in quanto tra le due forze sommerebbero 177 seggi.

Ma l’analisi de El País attribuisce inoltre a ogni partito forbici di possibili risultati piuttosto ampi: nel caso del PP, potrebbe andare da 120 a 164 seggi, per il PSOE da 89 a 132, per Vox da 18 a 49 seggi e per Sumar da 20 a 46.

In base a questi potenziali scenari, esistono perciò altre possibilità in quanto alle formule di governo che potrebbero uscire dalle urne. Le probabilità di un governo di centrosinistra come l’attuale, costituito dalla coalizione tra Partito Socialista e Unidas Podemos con appoggio esterno di partiti minori, sono ad esempio del 15%.

Più alte, per la precisione del 23%, sono invece la probabilità che si crei una situazione di stallo, con nessuno dei due blocchi politici al di sopra della soglia della maggioranza assoluta. In questo caso, entrambi avrebbero bisogno di appoggiarsi su partiti come Junts per Catalunya o la CUP per superare la soglia della maggioranza assoluta.

Redazione Madrid