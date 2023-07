Pnrr, Fitto: “Parlamento discuterà di revisione”

ROMA. – Mentre la Commissione europea torna a invitare l’Italia a far presto sull’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il ministro Raffaele Fitto continua il suo tour de force per arrivare a una revisione del piano nei tempi necessari allo sblocco di terza e quarta rata da parte dell’Unione europea.

Questioni, ribadisce Fitto in audizione alle commissioni riunite Bilancio e Politiche Ue, dopo averlo già detto la settimana scorsa in conferenza stampa, “che sono esclusivamente collegate alle scelte e alle indicazioni del precedente governo. Non vogliamo fare polemica con il precedente governo, stiamo lavorando per trovare soluzioni”.

Fitto assicura che “da qui al 1 agosto forniremo al Parlamento tutta la documentazione necessaria al doveroso confronto”, che avverrà rigorosamente in aula: “la revisione è un tema sul quale il Parlamento certamente discuterà, con modalità anche più ampie di quanto non sia stato fatto sull’intera approvazione del Pnrr”.

Secondo Fitto al momento le principali criticità legate all’attuazione del Pnrr sono due: “una oggettiva, determinata dalla guerra in Ucraina e dalla crisi energetica”. E l’altra “è quella dovuta alla frammentazione degli interventi”. Secondo il ministro “il lavoro che si sta portando avanti nella Cabina di regia sta producendo risultati positivi. E anche col sistema delle Regioni e delle autonomie locali si sta lavorando molto bene, al netto di qualche eccezione”.

Falso invece che il governo abbia perso tempo con la governance: “Un mese fa la Commissione europea ha inviato delle raccomandazioni agli Stati membri, e la principale di queste raccomandazioni era la necessità di un raccordo delle politiche della Coesione con quelle sul Pnrr”.

(Redazione/9colonne)