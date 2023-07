Benedetti rechaza declarar sobre financiamiento a campaña de Petro

BOGOTÁ – El aún embajador de Colombia en Venezuela Armando Benedetti decidió guardar silencio y no declarar ante las autoridades electorales sobre el financiamiento a la campaña del actual presidente Gustavo Petro. Benedetti, quien cesará este miércoles en su cargo tras ser destituido por el mandatario, dejó esperando este martes a los miembros del Consejo Nacional Electoral a quienes envió un comunicado en el que anunciaba que no asistiría a la diligencia amparándose en su derecho constitucional a guardar silencio.

“De forma respetuosa me dirijo a ustedes para reiterar, por un lado, el compromiso y respeto con la administración de justicia, y por el otro, la voluntad de ejercer mi derecho fundamental a guardar silencio”, señaló Benedetti.

El CNE citó a Armando Benedetti y a la ex jefa de gabinete Laura Sarabia para que respondiera por lo que él mismo dijo en unos audios filtrados con Laura Sarabia, en los que manifestó que había conseguido 15.000 millones de pesos para la campaña de Petro sin aclarar de donde sacó esos recursos.

“Ajá, yo hice cien reuniones […], 15.000 millones de pesos, es más, si no es por mí, no ganan”, le dijo en un momento, en medio de reclamos, no exentos de amenazas veladas “veo que esto me puede emputar, y ahí nos caemos todos”, expresó.

Adicionalmente al llamado “Proceso 15.000”, la autoridad electoral investiga las denuncias sobre los supuestos pagos a testigos electorales por parte de la campaña de Gustavo Petro, cuyas transacciones no aparecen registradas en el informe de ingresos y gastos presentado ante el CNE.

Redacción Caracas