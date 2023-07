Motocross: brasiliano Dos Santos vince il Campionato Latinoamericano MX Open

CARACAS – Sfuma il sogno di vedere l’italo-venezuelano Raimundo Trasoloni sul gradino più alto del podio nel Campionato Latinoamericano di Motocross. Il centauro di origine laziale si presentava alla prova andata in scena sulla pista Furia Club del rione La Lagunata con il cartello di campione in carica della competizione continentale. Il titolo, in questa edizione disputata in Venezuela, é stato vinto dal brasiliano Fabio Dos Santos.

Nella prima prova Trasolini, in sella ad una Husqvarna con il numero 41, ha tagliato per primo il traguardo con un crono di 33:26.835 lasciandosi alle spalle l’italo-argentino Joaquin Poli che con la sua Kawasaki é arrivato dopo 6.964, mentre al terzo posto é arrivato l’ecuadoregno Miguel Angel Cordovez che con la sua KTM ha tagliato il traguardo con un gap di 10.273. Ai piedi del podio é arrivato il brasiliano Fabio Aparecido (Yamaha, con un ritardo di 22.215).

A questa prova hanno partecipato altri centauri di origine italiana come Daniel Bortolin (Venezuela, al 7º posto), Arturo Fierro (Messico, all’8º posto), Giovanni Perrotta (Venezuela, al 16º posto).

Nella seconda manche a dettare legge é stato il brasiliano Fabio Dos Santos che ha completato il percorso in un tempo di 34:02.551. Il podio è stato completato da Miguel Ángel Cordovez (Ecuador, con un gap di 3.407) e Joaquin Poli (Argentina, a 4.635 dal vincitore). In questa prova l’italo-venezuelano ha dovuto accontentarsi del 16º posto. La prestazione degli altri piloti di origine italiana é stata la seguente: Bortolini (4º), Fierro (8º), Perrotta (11º).

Dopo due giornate ricche di emozioni e sorpassi mozzafiato sul tracciato del Furia Park la classifica finale é stata la seguente: il brasiliano Fabio Dos Santos si é laureato campione con 43 punti, alle sue spalle sono arrivati a pari merito l’italo-argentino Joaquin Poli e l’ecuadoregno Miguel Ángel Cordovez con 42. Ai piedi del podio l’italo-venezuelano Daniel Bortolin con 32.

L’italo-venezuelano Trasolini ha chiuso l’edizione del 2023 del Campionato Latinoamericano di Motocross al 7º posto con 30 punti. L’italo-messicano Fierro ha chiuso all’8º posto con 26 punti e l’italo-venezuelano Perrotta al 15º con 15.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)