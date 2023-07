Coppa America: Conmebol svela il logo dell’edizione 2024

CARACAS – La Conmebol ha svelato il logotipo della Coppa America 2024, ispirato ai colori della bandiera degli Stati Uniti, paese che ospiterà il torneo l’anno venturo.

“Oggi diamo il calcio d’inizio alla coppa più antica per nazionali, la Coppa America” – ha dichiarato durante la presentazione Alejandro Domínguez, presidente della Conmebol, aggiungendo – “Ci aspetta un’edizione che segnará la storia e fará vibrare i cuori di tutto il continente. Una nuova occasione per quelle nazionali che credono in grande e vogliono entrare nella storia”.

La 48ª edizione della Coppa America si disputerá negli Stati Uniti tra il 20 giugno e 14 luglio 2024. Le nazionali in campo saranno le 10 della Conmebol (Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay e Venezuela) e 6 invitati della zona Concacaf, queste nazionali saranno le migliori della Nations League.

Durante la ceremonia di presentazione é stato trasmesso un messaggio dell’italo-canadese Victor Montagliani, presidente della Concacaf che é stato enfatico nel dire: “Sará una competizione emozionante. L’edizione del 2024 ci regalerá grandi gare e grandi momenti”.

La Coppa America del 2024 doveva disputarsi in Ecuador, però il paese ha declinato per motivi di sicurezza. A sua volta, la Concacaf ha visto nel torneo un’occasione per promuovere il mondiale del 2026 che avrá come sedi Canadá, Stati Uniti e Messico. Mentre nell’ambito sportivo serviva alle nazionali Conmebol per misurarsi con nazionali del calibro di Argentina e Brasile.

La Conmebol ha anche annunciato che le cittá ospitanti ed il calendario della Coppa America 2024 saranno annunciati nei prossimi giorni.

Quella che si disputerá nella terra dello “Zio Sam” sará la prima grande occasione della Vinotinto alla guida di Fernando “Bocha” Batista. Il tecnico argentino ed il suo staff sono chiamati a migliorare la prestazione del 2011, quando i ragazzi allenati da César Farías chiusero al quarto posto alle spalle di Uruguay, Paraguay e Perú.

Le nazionali che in piú occasioni hanno vinto questo trofeo sono Argentina ed Uruguay con 15 titoli ognuno, alle loro spalle ci sono Brasile con 9, con 2 titoli ci sono Cile, Paraguay e Perú. Con una vittoria a testa Bolivia e Colombia.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)