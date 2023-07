Tensione su salario minimo. Al Sud per quattro persone è sotto 9 euro

ROMA. – Mentre il rapporto Svimez certifica che al Mezzogiorno un lavoratore su quattro non arriva a guadagnare i famosi 9 euro l’ora, in Commissione Lavoro alla Camera si infiamma il dibattito sulla proposta di legge presentata da tutte le opposizioni, Italia Viva esclusa, sul salario minimo.

La pdl, assunta come testo base, alla fine non è stata votata (e quindi, numeri alla mano, bocciata) oggi, a causa dei numerosissimi iscritti a parlare: domani se ne riparla e sarà ancora battaglia, con ancora dieci interventi previsti e il tentativo (per ora bloccato da regolamento da parte del presidente Walter Rizzetto) di M5, Pd e Avs di iscrivere tutti i componenti del gruppo a parlare.

Intanto secondo l’ex ministro per il Sud, Mara Carfagna.: “dal rapporto Svimez emergono due dati choc, che il governo dovrebbe affrontare subito come autentiche emergenze: quello sul lavoro povero e precario e quello sulla fuga dei laureati”.

Ma a tenere banco nelle opposizioni sono soprattutto le parole del ministro degli Esteri Antonio Tajani, che all’assemblea Coldiretti spiega: “Noi non vogliamo fare il salario minimo, vogliamo fare il Salario ricco, frutto della crescita economica del nostro paese e non frutto di decisioni a tavolino che alla fine finiscono per danneggiare il cittadino. Oggi abbiamo salari troppo bassi che devono confrontarsi anche con l’inflazione, ma la soluzione non è il Salario minimo perché abbassa i salari e non li alza”.

Parole a cui hanno replicati in molti, soprattutto tra i pentastellati: “Tajani dice che non serve un salario minimo, ma un “salario ricco”. Ricco per chi? – si chiede Giuseppe Conte – Per politici, parlamentari ed ex parlamentari, a cui hanno ripristinato tutti i vitalizi? A Tajani e Forza Italia lasciamo le battaglie per i soliti privilegiati, noi continueremo a lottare per quasi 4 milioni di lavoratori che non arrivano a guadagnare neanche 9 euro l’ora. Meritano rispetto e dignità”.

Ma anche il Partito democratico tiene il punto: La destra di Meloni – spiega Marina Sereni – ha zero argomenti per dire no alla nostra proposta di salario minimo e presenta un unico emendamento soppressivo. Ma la maggioranza degli italiani, molti anche loro elettori, è favorevole e oltre 3 milioni di lavoratori attendono questa misura di equità”.

(Redazione/9colonne)