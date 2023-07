Italia, il futuro del calcio in buone mani: alla scoperta dell’Under 19 campione d’Europa 

MADRID. – Vent’anni dopo, sul tetto più alto d’Europa: la Nazionale italiana Under 19 conquista per la seconda volta nella sua storia il titolo di regina europea avendo battuto ieri, al Ta’ Qali Stadium di Malta, in una combattuta finale del Campionato Europeo di categoria, i pari età del Portogallo (1-0). A decidere l’incontro un gol di Kayode al 19’ del primo tempo.

Una rivincita per il calcio italiano

È un successo importante per il calcio italiano, dopo le recenti delusioni di Nazionale maggiore (mancata qualificazione ai Mondiali) e Under 21, fuori dall’Europeo già dalla fase a gironi. Una boccata d’ossigeno firmata Alberto Bollini, CT di un’Under 19 che, nel corso di questo campionato europeo disputato a Malta, ha sempre dimostrato di possedere una sua precisa fisionomia dal punto di vista tattico.

Il resto lo ha fatto il talento di questi agguerriti giovanotti, la meglio gioventù del nostro calcio: sfrontati, combattivi, determinati. E così, nella finalissima di ieri al Ta’ Qali, anche il forte Portogallo si è dovuto arrendere. E pensare che lusitani, reduci da 12 vittorie nelle ultime 13 gare ufficiali, avevano strapazzato gli azzurrini appena una settimana prima, durante la fase a gironi, con un perentorio 5-1.

Corsi e ricorsi storici

Ma ieri sera l’orchestra del maestro Bollini ha suonato una musica diversa, andando a trionfare 20 anni dopo quella del Ct Berrettini, capace di conquistare nel 2003 l’Europeo in una finale proprio contro il Portogallo. Corsi e ricorsi storici che non possono non rendere orgoglioso il nostro calcio. Ora occorrerà che tecnici e dirigenti federali non riescano nell’impresa di dilapidare questa immensa, proficua dote. Perché il successo dei “piccoli” azzurri può avere un significato davvero grande.

La meglio gioventù azzurra: scopriamo i talenti del domani

Ma andiamoli a scoprire, questi talentuosi azzurrini che possono garantire all’Italia un futuro più che roseo: la porta ha un guardiano attento in Davide Mastrantonio, di proprietà della Roma e che ha giocato l’ultima stagione nella Triestina: doti fisiche e bravura nelle uscite le sue doti più spiccate.

La difesa è una questione di famiglia, con i cugini Lorenzo ed Alessandro Della Valle: ironia della sorte, il primo gioca nel Torino, il secondo nella Juve. A sinistra le scorribande offensive sono garantite da Iacopo Regonesi, mentre dall’altra parte ecco Missori, passato dalla Roma al Sassuolo per 2,5 milioni di euro.

Anche Michael Olabode Kayode è un laterale dalle doti enormi, nonché match winner della finale maltese. A centrocampo il futuro del calcio nostrano è nei piedi ispirati di Faticanti, Hasa e Ndour. Il primo è un metronomo con la Roma nel sangue, mentre Hasa è un trequartista tutto pepe della Juventus. Vher Ndour, papà senegalese e mamma bresciana, è un Pogba giovane, appena passato al Psg.

Samuele Vignato è l’enfant prodige del Monza, Francesco Pio Esposito, fisico da corazziere, nel campionato Primavera, con la maglia dell’Inter, ha chiuso la stagione con la media di un gol ogni due partite. Tutti numeri da autentico predestinato.