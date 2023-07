D’Amato, dal Pd ad Azione: “Altri mi seguiranno”

ROMA. – “Sono contento di dare il benvenuto in Azione ad Alessio D’Amato, che è stato il migliore nella gestione regionale del Covid, nella vaccinazione: è una persona che abbiamo sostenuto come candidato alla regione Lazio, di assoluto valore dal punto di vista di capacità ammInistrativa, è un riformista pragmatico: sono molto felice anche perché Azione si conferma il luogo in cui le persone parlano di come risolvere i problemi, non di fascismo, comunismo, destra, sinistra ma si ispirano ai valori della Costituzione, con particolare attenzione all’istruzione, alla sanità, al lavoro dignitoso, alla formazione e lavorano su come far avvenire le cose: l’Italia è stata distrutta da questo bipolarismo, che va chiuso una volta e per sempre. Questo è il nostro lavoro, il lavoro dei prossimi mesi e dei prossimi anni di Azione, e siamo contenti di poterlo fare oggi con una persona che ha tutta la nostra stima politica e personale”.

Così il leader dei Azione, Carlo Calenda, annunciando in una conferenza stampa al Senato l’ingresso di Alessio D’Amato, ex assessore alla Sanità della Regione Lazio, che ha lasciato il Pd. Ci saranno nuovi arrivi? “Credo di sì, penso che questo sarà un processo lungo di arrivi che si è messo in moto, e credo che nei prossimi mesi ce ne saranno altri” sottolinea il leader di Azione, specificando:

“A me quello che importa è che arrivino persone che condividano la nostra idea di pragmatismo, che siano democratiche, che siano europeiste, che si riconoscano nei valori della prima parte della Costituzione, che siano persone di qualità e capaci di fare. Ce ne sono in Iv, ce ne sono nel Pd, nell’area popolare del centrodestra che sta scomparendo, con Forza Italia che va ad essere una subordinata di Giorgia Meloni. Credo quindi che c’è tutto lo spazio per far nascere un’area che si ispira all’esperienza del governo Draghi”.

Un addio, quello di D’Amato ai dem, consumatosi dopo la vittoria congressuale di Elly Schlein: “Non ho fatto le scuole a Lugano, come sapete, ma a Labaro, borgata storica di Roma” è la piccola stoccata alla neosegretaria del Pd, che D’Amato accusa di essere subalterna al Movimento 5 Stelle nella linea politica.

“In maniera leale ho detto con non condividevo alcune iniziative intraprese, poi ho preso atto che non c’è stata alcuna risposta e nessuna chiamata: ne prendo atto dolorosamente ma anche in maniera molto consapevole” racconta l’ex assessore, per poi aggiungere: “Ho scelto di aderire ad Azione per portare avanti un fronte riformista in questo paese e soprattutto per lavorare sulle questioni concrete a partire dalla sanità pubblica.

Nel Pd – rivela – sono molti a pensarla come me, ricevo tanti messaggi: è chiaro che non è semplice ma penso che nei prossimi mesi ci saranno altre scelte come la mia. Ciò- aggiunge – non significa essere in contrapposizione, ma lavorare in un campo che è quello del centrosinistra ma rafforzando il profilo riformista”.

(Redazione/9colonne)