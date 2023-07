Calcio venezuelano, l’italo-argentino Fioravanti carica i suoi: “Contro il Puerto Cabello, dobbiamo mettercela tutta!”

CARACAS – Uno di big match in questa 19ª giornata della Liga Futve sará Deportivo Táchira – Academia Puerto Cabello, la seconda contro la prima. Il divario tra “Aurinegros” e “Porteños” sono solo tre punti. Una vittoria degli “Andinos” ci regalerebbe dopo diverse giornate due capolista. Per questo motivo, il centrocampista italo-argentino Leandro Fioravanti carica i suoi compagni in vista di questa delicatissima sfida.

“Contro il Puerto Cabello, quando avremo la possibilitá di fare un gol dovremmo essere cinici perché non avremo tante occasioni, l’Accademia sa chiudere molto bene gli spazi” spiega Fioravanti in un comunicato stampa della squadra giallonera.

Il centrocampista nato 31 anni fa a Posadas fa il punto sull’avversario e spiega che la squadra “Porteña” é molto veloce e molto brava nel contropiede, per questo motivo i suoi compagni dovranno essere molto bravi nel chiudere gli spazi.

“Loro sono molto bravi nello sfruttare gli spazi che lasciano gli avversari, cercano sempre di trovare sbilanciati gli avversari e sfruttano gli svarioni difensivi. Dovremmo difenderci molto bene”.

L’appuntamento tra Deportivo Táchira ed Academia Puerto Cabello é fissato per domenica alle 16:00 (ora di Caracas) sul manto erboso dello stadio Pueblo Nuevo.

L’altra sfida di cartello in questo turno di campionato sará il “Clásico Añejo”: il Portuguesa ospiterá domenica, alle 16:00 nello stadio José Antonio Páez, l’Estudiantes de Mérida.

Questa sará la 136ª edizione di questa sfida: 112 nella Liga Futve, 18 nella Coppa Venezuela e 6 nella Coppa Libertadores. L’ago della bilancia pende dalla parte dei rossoneri con 51 vittorie contro le 44 dei “merideños”. In 44 occasioni il segno “X” l’ha fatta da padrone. Mentre il saldo dei gol e di 155 per la squadra di Acarigua e 138 per gli andinos.

La giornata inizierá oggi con le gare: Hermanos Colmenárez – Rayo Zuliano (alle 18:00, stadio Agustín Tovar) e UCV – Zamora (alle 20:30, stadio Olímpico).

Domani ci saranno le sfide: Angostura – Caracas (alle 17:00, stadio Ricardo Tulio Maya), Deportivo La Guaira – Carabobo (alle 19:15, stadio Olímpico).

La giornata si completerá domenica con il posticipo: Mineros – Metropolitanos (alle 20:30, stadio Cachamay).

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)