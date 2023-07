Rigassificatori (e bollette): il governo pone la fiducia

ROMA. – Verrà votato con la fiducia, il cosiddetto decreto Rigassificatori del governo. Il testo riapre fino al 29 luglio 2023 i termini per richiedere l’autorizzazione alla realizzazione o all’esercizio di unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione, anche a seguito di ricollocazione, ai Commissari straordinari del governo già nominati. Ma nel decreto sono confluite le misure per ridurre i costi dell’energia elettrica, del gas e dei servizi di teleriscaldamento.

Gli altri articoli aggiuntivi approvati in sede referente sono volti a riconoscere maggiori incentivi alla produzione di energia da fonti rinnovabili ed a rivedere alcuni regimi autorizzativi relativi agli impianti pilota geotermoelettrici ed agli impianti di produzione di biometano.

Si interviene sulla disciplina degli espropri per semplificare le attività di realizzazione di gasdotti e oleodotti e si equipara i gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento al gasolio commerciale ai fini dell’applicazione delle accise agevolate. Infine, si consente lo svolgimento in via principale da parte degli enti del Terzo settore delle attività di produzione, accumulo e condivisione di energia rinnovabile per l’autoconsumo.

I bonus sociali

In particolare, in commissione si è proceduto a rideterminare i bonus sociali per l’energia elettrica e il gas a favore dei clienti domestici economicamente svantaggiati e in gravi condizioni di salute nel limite di 110 milioni di euro, ad annullare gli oneri generali di sistema per il settore gas e a prorogare l’aliquota IVA ridotta al 5 per cento sulle somministrazioni di gas metano, servizi di teleriscaldamento, e di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio dell’energia.

Secondo Riccardo Zucconi, deputato di Fratelli d’Italia, “è l’ennesima dimostrazione della concreta vicinanza del governo nei confronti dei cittadini. Non è dello stesso avviso Andrea Casu, del Partito democratico, che sottolinea:

“L’esecutivo guidato da Giorgia Meloni continua a mortificare il Parlamento con l’ennesima fiducia posta oggi sul decreto rigassificatori. E pensare che si erano presentati agli elettori come pronti a restituire dignità a Camera e Senato, sono invece diventati con oltre 30 decreti in meno di 9 mesi il governo medaglia d’oro politica per decretazione d’urgenza e questioni di fiducia. Non è certo un segno di buona salute di questa maggioranza”.

