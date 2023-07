Migranti: in sei mesi 65.600 arrivi nel Mediterraneo centrale, +140%

ROMA. – Nei primi sei mesi di quest’anno, il numero di attraversamenti irregolari alle frontiere esterne dell’Ue rilevati ha raggiunto quota 132.370, il totale più alto per la prima metà dell’anno dal 2016 e il 10% in più rispetto a un anno fa, secondo i calcoli preliminari di Frontex, l’agenzia europea per il controllo delle frontiere.

“Il Mediterraneo centrale – sottolinea l’agenzia nell’ultimo report – rimane la principale rotta migratoria verso l’Ue, rappresentando quasi la metà di tutti i rilevamenti alle frontiere dell’Ue nel periodo gennaio-giugno. Il numero di rilevamenti è salito a quasi 65.600, il numero più alto su questa rotta per questo periodo dal 2017 e quasi il 140% in più rispetto a un anno fa”.

A giugno sono stati rilevati 29.240 attraversamenti irregolari delle frontiere, con un aumento del 40% su base annua, il dato più alto dal 2016. Finora – sottolinea Frontex – quest’anno la rotta del Mediterraneo centrale ha rappresentato la metà degli attraversamenti irregolari verso l’Ue, mentre gli ingressi su altre rotte migratorie verso l’Ue sono diminuiti rispetto a un anno fa, con cali che vanno dal 6% sul Mediterraneo occidentale fino al 34% sulla rotta del Mediterraneo orientale.

Dopo una diminuzione a maggio causata da lunghi periodi di cattive condizioni meteorologiche, i contrabbandieri hanno intensificato le loro attività, determinando un aumento dell’85% degli arrivi nel Mediterraneo centrale a giugno.

“L’aumento della pressione migratoria su questa rotta – avverte Frontex – potrebbe persistere nei prossimi mesi con i contrabbandieri che offrono prezzi più bassi per i migranti in partenza dalla Libia e dalla Tunisia in mezzo a una feroce concorrenza tra i gruppi criminali”.

A giugno scomparse nel Mediterraneo quasi 1.900 persone

Purtroppo, sottolinea l’agenzia, le traversate marittime rimangono estremamente pericolose. Secondo i dati dell’Oim, nel solo mese di giugno sono scomparse nel Mediterraneo quasi 1.900 persone, la maggior parte lungo la rotta del Mediterraneo centrale.

Nel periodo gennaio-giugno, la rotta dei Balcani occidentali, la seconda rotta più attiva con quasi 40.000 rilevamenti, ha registrato un calo del 29%, in gran parte dovuto alle politiche in materia di visti più rigorose. Il numero di attraversamenti irregolari nel Canale della Manica verso il Regno Unito a giugno è aumentato a 5.900 rilevamenti ed è stato il più alto di quest’anno. I periodi di bel tempo hanno portato a un aumento del numero di rilevamenti, con i contrabbandieri che ricorrono anche a partenze simultanee per aumentare le probabilità di raggiungere il Regno Unito.

