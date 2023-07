Meloni si collega con Vox, ‘anche in Spagna un governo di patrioti’

MADRID – Una “sorpresa molto speciale” per festeggiare uno dei propri successi politici più rilevanti. Oggi ad accompagnare in campagna elettorale il leader degli ultraconservatori spagnoli di Vox, Santiago Abascal, è tornata in scena la premier italiana in persona. Come già avvenuto in passato, Giorgia Meloni ha mostrato anche ora quanto si senta legata agli alleati spagnoli da una “grande amicizia”, augurando loro la vittoria alle prossime elezioni generali (23 luglio). “In Italia stiamo difendendo gli interessi degli italiani e sono sicura che dal 23 luglio, lo stesso si potrà fare in Spagna con un governo di patrioti con Vox”, ha detto in collegamento nel corso di un comizio degli ultraconservatori iberici a Valencia. Così, la formazione ha potuto festeggiare in grande l’entrata nel governo della Comunità Valenciana, ufficializzata oggi.

“In Italia difendiamo la nostra sovranità, gli italiani. E lo stesso fate voi. Dico a tutti voi, non abbiate paura di votare con la vostra testa”, è stato uno degli appelli lanciati da Meloni. Il suo intervento in diretta non era stato preannunciato da Vox, così che tutti sono stati colti di sorpresa. “Oggi ci accompagna una persona a cui vogliamo bene e che ci vuole bene, che abbiamo appoggiato molto e che ci ha appoggiato. Ci accompagna una persona che difende la sua patria e la libertà dei suoi compatrioti”, l’aveva introdotta Abascal.

Nel suo discorso, durato una quindicina di minuti, Meloni ha toccato vari aspetti, rivendicando ad esempio l’azione internazionale del proprio governo, che smentirebbe le critiche di chi dice che l’Italia con l’ultimo esecutivo è rimasta “isolata” in Europa. “E’ arrivato il tempo dei patrioti, in Italia, in Repubblica Ceca, abbiamo fatto capire che siamo in grado di governare. La vostra vittoria può dare impulso a tutta l’Europa”, ha detto la premier.

Immancabile un riferimento ai migranti. “E’ fondamentale che i nostri due paesi lavorino insieme a difesa delle nostre frontiere, contro l’immigrazione irregolare. In Italia abbiamo una pressione migratoria molto forte. Ci vorrà tempo ma sono sicura che la nostra ricetta sia quella giusta”, ha sostenuto.

Un altro argomento affrontato è stato quello delle politiche ambientali. “Chi ci vuole condannare non ama la natura: basta con il fondamentalismo. Vogliamo difendere la natura, con al suo interno l’uomo. La sostenibilità ecologica deve andare di pari passo con quella economica”, sono state le parole della premier.

Il pubblico presente ha applaudito vari passaggi del suo intervento, concluso con un: “Viva Italia, Viva Spagna, viva i patrioti europei”. Mentre Abascal aggiungeva: “Speriamo di essere presto con te nelle istituzioni europee per difendere un’Europa unita e rispettosa degli Stati nazionali”.

Poco prima, parlando a giornalisti, il leader di Vox si diceva “soddisfatto” per l’investitura del nuovo governatore valenciano, il popolare Carlos Mazón, a guida di un governo PP-Vox. “Noi abbiamo offerto agli spagnoli un modello preciso”, aggiungeva in riferimento allo scenario nazionale. “È il modello della Comunità Valenciana, delle Isole Baleari, dell’Estremadura, e della Castiglia e León”. Tutte regioni in cui il suo partito ha stretto accordi con i popolari.

Redazione Madrid