Sanità, Schillaci: “Le Regioni impieghino con urgenza e al meglio i fondi per le liste d’attesa”

ROMA. – Ci sono problemi “che derivano da scelte errate e prolungate negli anni che oggi siamo chiamati a fronteggiare. Ne citerò due. La prima è il blocco indiscriminato del turnover, che oggi crea carenza di medici soprattutto in alcuni settori e la seconda è l’inaccettabile taglio di 37 miliardi dal 2010 al 2019 a danno della sanità pubblica.

Come ribadito più volte, abbiamo stanziato fondi straordinari per l’abbattimento delle liste d’attesa e ci attendiamo che tutte le Regioni li sappiano impiegare con urgenza e al meglio. Stiamo lavorando in controtendenza, non vogliamo più bonus e misure tampone o arrotondamenti vari, ma interventi strutturali, con più soldi per il personale medico e sanitario, più tutele per gli operatori sanitari, più fondi per retribuire gli straordinari, più posti per chi vuole studiare medicina”. Così il ministro della Salute, Orazio Schillaci, rispondendo al question time al Senato.

“La situazione delle liste d’attesa in Italia è esplosiva, ci sono regioni in cui le persone rinunciano a curarsi. Mi sorprende e mi rammarica, e con me tutti gli italiani, che il governo non fornisca nessun dato, non dica cosa vuole fare per cambiare la situazione e che tipo di investimenti intenda mettere in campo”, ha detto in Aula a palazzo Madama la senatrice Raffaella Paita, capogruppo di Azione- Italia Viva nella replica al ministro della Salute Schillaci, che ha risposto alla interrogazione della senatrice Sbrollini.

“Il ministro non ha fornito nessun numero sul livello del recupero dei target delle liste d’attesa post Covid. Li ricordo io: sono stati recuperati solo il 66% dei ricoveri, il 67% degli screening e il 57% delle prestazioni ambulatoriali. Siamo di fronte ad una emergenza nazionale. Il governo non può più dire – ha aggiunto Paita – che la situazione è stata ereditata, perché qualche problema bisogna cominciare a risolverlo”.

(Redazione/9colonne)