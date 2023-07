Asoquim alerta que comercio ilegal pone en riesgo la salud y al medio ambiente

CARACAS – El presidente de la Asociación Venezolana de la Industria Química y Petroquímica -Asoquim, Guillermo Wallis, alertó que además del contrabando, hay otras formas ilícitas en el comercio de químicos en Venezuela. Enumeró los productos que no pagan impuestos, los clandestinos que no cumplen con las normas del proceso y del producto, lo que pasan por contrabando y no pagan impuestos ni aranceles, la falsificación y la usurpación de marcas. Dijo además que la comercialización ilegal implica riesgos para la salud de las personas, la sociedad y el medio ambiente.

Denunció en Unión Radio que también se ven afectadas las empresas, porque son actividades comerciales que o pagan impuestos y compiten de manera desleal con las industrias formales.

Más de 50% de todas las transacciones que se hacen en el mercado de compra y de venta de productos de alguna forma están relacionados con las prácticas ilícitas, advirtió avalado en las estadísticas de Asoquim, y mencionó que la asociación, que agrupa a más de 150 empresas del sector químico en Venezuela, ha presentado propuestas para afrontar la problemática, entre ellas reducir los incentivos al comercio ilícito que perjudica al menos al 50% de las transacciones nacionales.

Redacción Caracas