Lavrov: “Gli F-16 sono minaccia nucleare per Mosca”

MADRID. – In un’intervista al quotidiano Lenta.ru, il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha affermato che la Russia considera il trasferimento di caccia F-16 in Ucraina come una minaccia nucleare vista la capacità dei jet di trasportare armi nucleari. Lo riporta The Kyiv Independent, giornale online ucraino.

Secondo Lavrov, la Russia ha informato gli Stati Uniti, il Regno Unito e la Francia, anch’essi potenze nucleari, che la Russia “non può ignorare che questi aerei trasportano armi nucleari”. Lavrov ha affermato inoltre che l’esercito russo “non deciderà se ogni specifico velivolo è equipaggiato o meno per la consegna di armi nucleari”, affermando che la stessa comparsa di tali sistemi in Ucraina sarà considerata dalla Russia come una minaccia nucleare dall’Occidente.

Mentre l’Ucraina non ha ancora ricevuto alcun jet F-16 dai suoi partner occidentali, una coalizione internazionale per addestrare i piloti ucraini sui jet da combattimento avanzati è stata ufficialmente annunciata al vertice della NATO a Vilnius questa settimana e gli Stati Uniti – si legge su The Kyiv Independent – hanno affermato che fornire all’Ucraina i jet rimane una priorità.

Lavrov ha affermato che la promessa di consegna di aerei da combattimento da parte di alcuni paesi occidentali è una “escalation inaccettabile”, criticando l’Occidente per quello che ha definito un tentativo di “indebolire la Russia”. Intanto si è registrata una terza notte di attacchi in Ucraina. Le difese aeree dell’Ucraina hanno abbattuto tutti i 20 droni Shahed-136/131 lanciati dalle forze russe durante la notte. Lo ha riferito l’Air Force.

Sempre secondo l’Air Force, la Russia ha anche utilizzato due missili da crociera Kalibr e un missile balistico Iskander-M per attaccare l’Ucraina. Le truppe russe hanno effettuato gli attacchi aerei dalle città russe di Kursk e Primorsko-Akhtarsk, nonché dalla Crimea occupata, aggiunge il rapporto. Circa una dozzina di droni kamikaze sono stati distrutti nello spazio aereo di Kiev, seguiti da detriti di droni che sono caduti su edifici residenziali, ha scritto l’amministrazione militare della città di Kiev.

Almeno quattro persone sono rimaste ferite nell’attacco, secondo le autorità di Kiev. Il governatore della regione di Mykolaiv, Vitalii Kim, ha riferito inoltre che un missile russo Kalibr e quattro droni Shahed sono stati abbattuti sulla sua regione.

(Redazione/9colonne)