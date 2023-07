Fisco: primo ok da Camera alla delega. Lega: “Grande notizia”

ROMA. – Dopo due giornate di intenso lavoro in aula, la Camera ha approvato ieri la delega al governo sulla riforma fiscale con 182 sì, 97 no e 6 astenuti. È stata così assorbita la proposta di legge Marattin-Costa. Il testo ora passa all’esame del Senato. Contro il testo hanno votato Pd, M5S e Avs, mentre Azione e Italia Viva hanno votato con la maggioranza a favore.

“Per la Lega l’approvazione della delega fiscale alla Camera è una grande notizia, perché ci sarà una riduzione delle tasse per tanti cittadini italiani: le società di persone non pagheranno più l’Irap, i lavoratori dipendenti avranno una detassazione di straordinari e tredicesima, si ridurranno le aliquote Irpef e soprattutto le aziende non dovranno più pagare in anticipo le tasse” ha commentato il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari.

In mattinata, il governo era stato battuto su un ordine del giorno a firma Gianni Cuperlo (Pd). Il testo, su cui il governo aveva espresso parere favorevole, è stato bocciato con 148 no e 131 sì. “Non è stato un incidente d’aula – ha spiegato Molinari – Fratelli d’Italia ha ritenuto di sposare quella posizione e quindi la maggioranza è rimasta compatta, proprio per non dividerci come maggioranza”.

In dichiarazione di voto, il deputato del Pd Virginio Merola ha affermato: “Stiamo per votare una legge delega che non riforma il nostro sistema fiscale, ma sancisce che non si vuole uscire da questo presente, ingiusto e preoccupante, per inseguire un consenso immediato, a scapito degli interessi generali degli italiani.

La legge delega di questo Governo, infatti, vuole dare a ciascuno il suo interesse particolare e ogni categoria o associazione chiede, nei fatti, di pensare solo al proprio interesse di parte, senza ingerenze nel proporre qualcosa nell’interesse generale del Paese e di tutti i cittadini. Così si rende istituzionale il sistema corporativo, colleghi della destra, cosa legittima, ma pericolosa e inadeguata in un Paese avanzato e moderno come il nostro”.

Il leader di Azione Carlo Calenda ha spiegato invece così il voto favorevole: “Abbiamo sempre detto che avremmo fatto un’opposizione nel merito, sui temi e non pregiudiziale. Lo abbiamo fatto da ultimo sul salario minimo con le altre opposizioni, lo facciamo oggi votando la delega fiscale: il Governo non ha fatto altro che riproporre lo schema di Draghi, accettando i nostri emendamenti sull’eliminazione della FlatTax, sulla detassazione dei premi di produttività, e Industria 4.0. Semplice buon senso”.

(Redazione/9colonne)