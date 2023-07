TSE de Guatemala certifica resultados electorales pero sigue la incertidumbre

CIUDAD DE GUATEMALA – El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Guatemala oficializó los resultados de los comicios del pasado 25 de junio, mientras un juez ordenó suspender al movimiento Semilla del candidato Bernardo Arévalo, lo que vuelve a arrojar incertidumbre en la segunda vuelta del 20 de agosto.

El ente electoral confirmó este miércoles que la ex primera dama Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza, y el candidato de centro izquierda Bernardo Arévalo, del Movimiento Semilla, fueron los más votados en la primera vuelta con el 17% y 12% de los votos respectivamente y se disputarán la presidencia de la República en el balotaje del próximo 20 de agosto.

La decisión del TSE puso fin a varios días de tensión por un recuento de votos ordenado por la Corte de Constitucionalidad, máximo tribunal del país centroamericano, pero llegó minutos después de que la Fiscalía guatemalteca anunciara sorpresivamente la suspensión jurídica de Semilla, el partido de Arévalo con base a un caso penal.

En un video publicado por el Ministerio Público (fiscalía) en sus redes, el fiscal Rafael Curruchiche, sostuvo que Semilla habría incurrido en la inscripción de personas sin su consentimiento y lo acusó de “actos de corrupción”.

El fiscal, que está sancionado por EE.UU. por corrupción, aseguró que un juez ordenó la suspensión de la personería de Semilla en un plazo de 24 horas.

Los magistrados del TSE han afirmado que desconocen el alcance de la resolución contra este partido político, a pesar de que el fallo apunta a que el tribunal tiene un plazo de 24 horas para suspender la inscripción de la formación, que “no podrá participar en ningún acto político posterior”, ni “podrán ser adjudicados cargos o candidatos del partido”.

Tras el anuncio, Arévalo aseguró que la ley electoral de su país no permite que se suspenda a un partido después de la convocatoria electoral, y que emprenderá acciones legales.

“Esto no es por nosotros o por Semilla, es por todo el país. Los poderosos ya no quieren que el pueblo decida libremente su futuro, pero los vamos a vencer. La semilla del cambio y la esperanza no será pisoteada”, escribió el candidato en Twitter y consideró que “estamos en la segunda vuelta, tal como lo oficializó el TSE”.

Con todo, la participación de Arévalo queda en suspenso hasta que el TSE se pronuncie al respecto del mandato judicial.

De su lado, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Brian A. Nichols elogió la decisión del TSE de certificar los resultados de la primera vuelta pero a la vez resaltó la preocupación que genera la nueva incertidumbre por el fallo del juez a petición de la fiscalía.

“Estamos profundamente preocupados por las nuevas amenazas del Ministerio Público contra la democracia electoral de Guatemala … las instituciones deben respetar la voluntad del pueblo guatemalteco”, expresó Nichols.

Redacción Caracas