Frecciate dal PP a Vox: “Non è il momento di bastoni fra le ruote”

MADRID – Un “no” a chi “mette “i bastoni tra le ruote”. Oggi tra i principali bersagli degli attacchi dialettici del Partito Popolare c’è stato Vox, con cui la formazione di Alberto Núñez Feijóo si contende i voti conservatori alle prossime elezioni generali del 23 luglio. E oggi, il leader popolare ha avuto in tal senso il sostegno di un alleato d’eccezione: l’ex premier José María Aznar, che è si sommato al candidato del suo stesso partito nel chiedere a Santiago Abascal e soci “responsabilità”. Il riferimento era in particolare alle tensioni registrate in merito agli accordi di governo tra entrambi i partiti in alcuni territori, tra questi Murcia, dove è possibile una ripetizione delle elezioni regionali.

A livello nazionale, infatti, è lotta all’ultimo voto: i sondaggi danno il PP nettamente in testa, ma con scarse chance di governare da solo, per cui un accordo con Vox sembra pressoché inevitabile. “Se il sanchismo e Vox vogliono continuare a essere alleati, che lo siano. Se vogliono dimostrare di avere gli stessi interessi, lo facciano pure. Se vogliono che il governo sanchista continui, lo dicano”, ha detto oggi Feijóo proprio da Murcia,

Molto dure anche le parole utilizzate da Aznar. “Se si continuano a mettere bastoni nelle ruote della bicicletta, la bicicletta andrà avanti e i bastoni cadranno!”, ha detto, nello stesso comizio, in riferimento a Vox. “Questo – ha aggiunto – non è il momento di mettere i bastoni fra le ruote, chi lo fa ha torto!”.

Nella stessa occasione, Feijóo ha poi rilasciato altre dichiarazioni che hanno suscitato polemiche. “Chiedo a tutti i postini, indipendentemente dai loro capi, di consegnare tutti i voti per posta in tempo”, ha detto, ricordando inoltre di esser stato in passato proprio numero uno delle Poste spagnole. E ha aggiunto di essere pronto a pagare agli impiegati “gli straordinari” per il periodo elettorale nel suo primo ipotetico Consiglio dei ministri, in caso ora non fossero loro garantiti.

Per tali parole, Feijóo è stato accusato di alimentare “teorie della cospirazione” sulla regolarità del sistema di voto. Particolarmente piccata anche la risposta delle Poste, affidata a un comunicato. “Siamo un’azienda pubblica con 307 anni di storia”, si legge, “e i nostri servizi includono la gestione del voto per posta”.

La nota aggiunge che gli straordinari per i dipendenti dovuti ai servizi aggiuntivi attivati causa elezioni sono “già a bilancio” e “saranno inseriti nelle buste paga corrispondenti”. Il premier Pedro Sánchez, da parte sua, ha detto da Vilnius di non essere al corrente di queste dichiarazioni di Feijóo. “Ma posso dire che la forma di fare opposizione in questi ultimi tempi si è basata su tre punti: menzogne, manipolazioni e scorrettezze”, ha aggiunto.

Redazione Madrid