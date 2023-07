Nato, Zelensky: “Entreremo quando ci sarà la pace”

MADRID. – “Dai colloqui di oggi capisco che le condizioni necessarie per l’ingresso nella Nato saranno raggiunte quando ci sarà la pace in Ucraina”. Lo ha dichiarato il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky, in conferenza stampa congiunta con il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg.

Nello spiegare che “la Nato ha bisogno di noi proprio come noi abbiamo bisogno della Nato”, il leader ucraino ha accolto positivamente la semplificazione del processo di adesione, decisa ieri, e l’annuncio di nuovi aiuti militari, ma ha anche evidenziato la necessità di “avere segnali”.

Da parte sua, Stoltenberg ha affermato che “oggi ci incontriamo alla pari, non vedo l’ora che arrivi il giorno in cui ci incontreremo come alleati”. Ma ha continuato sottolineando la priorità principale: “naturalmente le garanzie, i documenti, le riunioni del consiglio sono importanti, ma il compito più urgente ora è garantire armi sufficienti per il presidente Zelensky e le sue forze armate”.

Stoltenberg: Ucraina mai così vicina all’ingresso nella Nato

“L’Ucraina non è mai stata così vicina alla Nato come oggi”. Così il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in conferenza stampa da Vilnius per il Summit Nato. “Gli alleati hanno nuovamente affermato che l’Ucraina diventerà un nuovo membro dell’alleanza e hanno deciso di rimuovere i requisiti per l’Action Plan di adesione.

Questo cambierà il percorso di adesione dell’Ucraina, da un processo a due step a uno con un solo step. Emetteremo un invito di adesione alla Nato per l’Ucraina quando ci saranno le condizioni”, ha aggiunto. “Più sostegno militare forniamo all’Ucraina, più territorio sarà in grado di liberare, più forte sarà la sua posizione al tavolo dei negoziati”.

Un’alleanza regionale che affronta sfide globali

“Questa mattina – ha proseguito Stoltenberg – abbiamo incontrato i leader di Australia, Giappone, Nuova Zelanda e Corea del Sud, così come con quelli dell’Ue. La Nato è una alleanza regionale ma affronta sfide globali. Quello che succede in Europa interessa fino all’Indo-pacifico, quello che accade nell’Indo-pacifico interessa in Nord America”.

“La Nato è più unita che mai, forte nella difesa dei suoi popoli. Con il presidente Zelensky e la sua delegazione abbiamo avuto un ottimo incontro. Ha accolto con favore la creazione del Consiglio Nato-Ucraina” che “porta l’Ucraina vicina alla Nato mai come prima”.

(Redazione/9colonne)