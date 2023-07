Ripristino natura, Strasburgo approva il testo: la maggioranza Ursula resta spaccata

MADRID. – Era dalla battaglia sugli OGM che a Strasburgo non si vedeva una sfida così serrata. Alla fine, ha vinto la linea della salvaguardia degli habitat naturali. Il Parlamento europeo ha appena approvato la proposta della Nature Restoration Law, con un margine risicato frutto di 336 voti a favore, 300 contrari e 13 astensioni.

Chiuso quindi un braccio di ferro – che lasciava intendere le forti pressioni delle lobby appunto di pesca, agricoltura e del legno – iniziato in Commissione ambiente dove la destra europea aveva provato ad affossare la legge, spezzando per l’occasione la maggioranza Ursula, l’alleanza tra S&D e Ppe ora ricomposta in due schieramenti equilibrati con i socialisti europei affiancati da Renew, Verdi e dai battitori liberi pentastellati e dall’altra il Ppe tirato verso destra dal contrappeso conservatore dell’Ecr e quello occasionale di ID.

Posizioni che si sono ripetute oggi nelle intenzioni di voto. Per quanto riguarda il testo, si tratta di una versione emendata che ricalca per buona parte la posizione negoziale che era stata approvata dal Consiglio europeo, con il governo italiano schierato sul fronte del no. L’approvazione dell’Eurocamera costituisce la posizione con cui ora parteciperà al trilogo con Commissione e Consiglio, per adottare il testo finale.

Cosa prevede la legge

Prima di procedere al voto sul regolamento del “ripristino della natura”, la plenaria di Strasburgo oggi aveva prima respinto una proposta di rigetto del testo (con numeri molti simili) avanzata da due delle Commissioni coinvolte nella stesura della posizione dell’Aula, cioè quelle di Agricoltura e Pesca.

Per capirne le ragioni (e la posizione italiana) bisogna andare dentro il contenuto della legge. Secondo Bruxelles, è necessario ripristinare le condizioni ottimali degli habitat naturali sul territorio comunitario, con obiettivi fissati a breve e lungo termine, a iniziare dal 20% delle aree terrestri e marine entro il 2030 fino a un totale recupero per il 2050.

I target sono considerati fondamentali per combattere il cambiamento climatico e la perdita di biodiversità, e riducono i rischi per la sicurezza alimentare. Questo era appunto uno dei primi focolai di discussione, quello in cui l’Italia aveva provato ad alzare la voce: il ripristino avrebbe colpito le attività agricole e di pesca.

L’Eurocamera ha però proposto che la normativa si applichi solo una volta che la Commissione avrà fornito dati sulle condizioni necessarie per garantire la sicurezza alimentare a lungo termine e dopo che i paesi membri avranno quantificato le aeree da ripristinare per raggiungere gli obiettivi per ogni tipo di habitat. Inoltre, è prevista la possibilità di rinviare gli obiettivi di ripristino in caso di conseguenze socioeconomiche eccezionali.

Il falso problema delle rinnovabili

L’altro fronte di scontro era legato alle rinnovabili e alla possibilità che la nuova legge possa bloccare la costruzione di nuove infrastrutture per l’energia rinnovabile. Ma gli eurodeputati a favore hanno evidenziato come nella proposta non è prevista la creazione di nuove aree protette: dove si può costruire un impianto oggi, si potrà anche domani.

Palazzo Chigi aveva sollevato dubbi anche sulla sostenibilità economica del progetto. In questo senso, entro 12 mesi dall’entrata in vigore del regolamento, la Commissione europeo dovrà valutare l’eventuale divario tra le esigenze finanziarie del ripristino e i finanziamenti UE disponibili e studiare soluzioni per colmare tale divario.

(Redazione/9colonne)