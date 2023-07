Delega fiscale, Pd all’attacco: “Governo vuole smantellare welfare”

ROMA. – “La domanda è se un paese può permettersi di stare senza un sistema fiscale giusto, equo: la risposta è sì, è pieno di paesi che non hanno sistemi fiscali equi, e tra questi c’è anche l’Italia. Ma può un sistema come il nostro permetterselo senza smantellare la sanità pubblica universalistica, senza smantellare il sistema di istruzione pubblica? Non può.

E allora ci viene in mente che davanti a una delega di questo tipo forse l’intenzione del governo sia proprio quella di far venire meno alcuni servizi e beni pubblici essenziali per le italiane e per gli italiani. E noi a questo non ci stiamo, ed è il motivo per cui abbiamo voluto costruire un impianto di controproposte rispetto a ciò che avanza il governo”.

Così la segretaria del Pd Elly Schlein, illustrando alla Camera le proposte dem sulla delega fiscale, nel giorno in cui prende il via l’esame nell’aula di Montecitorio. “Un faro è la nostra costituzione che parla chiaro e parla di progressività fiscale, chi guadagna di più deve contribuire di più. Questa riforma chiarisce subito che non c’è nessun intento di rendere il nostro paese più giusto e progressivo” sottolinea la leader dem, che poi aggiunge: “I primi nove mesi del governo di Giorgia Meloni vanno nella direzione opposta rispetto al contrasto all’evasione, stanno strizzando l’occhio agli evasori a danno dei contribuenti onesti”.

“Emendamenti condivisi? No, assolutamente – precisa la leader dem – il Pd su tutti i temi come prima forza di opposizione ha le sue proposte che sono il frutto delle competenze che mettiamo a valore nel nostro gruppo parlamentare e nel resto del partito, però siamo sempre a disposizione per confrontarci con le altre forze di opposizione su potenziali terreni comuni”.

“Oggi purtroppo – sottolinea la capogruppo del Pd alla Camera, Chiara Braga – registriamo una disattenzione totale del governo, molto impegnato a difendere sottosegretari, rappresentanti di governo con silenzi e difese d’ufficio e nel frattempo il paese rischia di perdere risorse preziose, a partire dall’allarme lanciato proprio sul Pnrr su cui abbiamo chiesto alla presidente del Consiglio di venire a spiegare le ragioni di questo ritardo. In una situazione in cui l’inflazione erode il potere di acquisto delle famiglie, questa legge che oggi iniziamo a discutere aggrava la situazione e rappresenta un rischio per il paese”.

“Non c’è nessuna proposta di nuova imposta patrimoniale tra gli emendamenti del Pd” assicura il senatore Antonio Misiani, responsabile economico del Pd. “Le proposte del Pd – aggiunge – puntano a migliorare il grado di equità del sistema fiscale: indichiamo un modello, quello duale, che per noi permette di raggiungere l’obiettivo di un fisco più leggero nei confronti di chi lavora e di chi fa impresa, che è uno dei gravi limiti del sistema esistente che penalizza gli attori dello sviluppo nel nostro paese.

Ragioniamo di riforma del catasto ma a parità di gettito, per aiutare milioni di contribuenti che oggi pagano rendite esageratamente alte rispetto a quello che accadrebbe se i valori fossero aggiornati. E vogliamo rendere maggiormente progressiva l’imposta sulle successioni e donazioni, che già esiste ma in Italia a differenza degli altri Paesi europei tratta allo stesso modo eredità miliardarie e quelle delle persone normali”.

Il deputato del Pd Virginio Merola spiega: “Vogliamo ridurre le tasse su lavoro dipendente e pensionati, su quelli che oggi pagano l’85% dell’Irpef. Proponiamo un sistema alternativo a quello della destra, con un’aliquota progressiva Irpef sul modello tedesco: diciamo no alla flat tax incrementale che in un sistema ingiusto come quello italiano aumenta le disuguaglianze”.

Secondo Maria Cecilia Guerra, deputata Pd e responsabile nazionale Lavoro dei dem, “dove c’è la flat tax in Europa ci sono sì regimi con 9 punti di pressione fiscale in meno ma anche con 10 punti di spesa di welfare in meno. È questo il messaggio implicito del governo, ma lo dicano”.

