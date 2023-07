Carta Alimentare, Lollobrigida: “Intervento mirato per i più fragili”

ROMA. – “Non sarà un intervento a pioggia, senza sapere chi saranno realmente i beneficiari, ma un provvedimento mirato, frutto di un’attenta indagine sulle reali fragilità del Paese” così ha esordito Francesco Lollobrigida, Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, aprendo la conferenza stampa di presentazione della nuova carta alimentare, uno strumento messo a disposizione da Poste Italiane, dal nome evocativo “Dedicata a te”, attraverso la quale verrà erogato un contributo governativo per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità alle famiglie più bisognose.

Il riferimento, nemmeno troppo velato, è alla carta di credito del reddito di cittadinanza che, ha ribadito più volte Lollobrigida nel corso della Conferenza, non garantiva un’adeguata distribuzione delle risorse a chi ne aveva più bisogno.

Ad introdurre la conferenza, anche un videomessaggio della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, la quale ha voluto sottolineare l’impegno del governo per combattere l’inflazione e aiutare i soggetti più fragili, ribadendo anche lei che la strategia del suo esecutivo è improntata ad un utilizzo oculato delle risorse, per evitare sprechi e distorsioni.



Erano presenti, insieme al Ministro dell’Agricoltura, anche Giancarlo Giorgetti, Ministro dell’Economia e delle Finanze, Elvira Calderone, Ministra del Lavoro, presidenti: Antonio Decaro, come presidente di Anci, Carlo Alberto Buttarelli di Federdistribuzione e il direttore generale dell’Inps, Vincenzo Caridi.

Lollobrigida ha voluto coinvolgere tutti gli attori della filiera protagonisti del processo che porterà un milione e 300mila famiglie italiane ad usufruire di una risorsa economica “necessaria per combattere l’inflazione”. “Abbiamo inteso adottare una misura per aiutare le famiglie con un reddito di 15mila euro lordi e 3 componenti il nucleo familiare”, spiega Lollobrigida, individuate dall’INPS attraverso l’ISEE.

Questa lista viene poi comunicata ai Comuni – di qui, il coinvolgimento di De Caro, in qualità di Presidente dell’Associazione che raduna tutti i comuni italiani – i quali saranno responsabili della comunicazione ai beneficiari. “Non sarà necessario fare alcuna domanda”, precisa Elvira Calderone, Ministra del Lavoro. Una volta ricevuta la comunicazione, i beneficiari potranno andare a ritirare la postepay direttamente alla Posta, entro il 15 settembre.

“La carta conterrà 382.5 euro, spendibili fino al 31 dicembre 2023. Le attività convenzionate attiveranno anche una scontistica del 15%, cumulabile con gli sconti già in essere nell’esercizio commerciale convenzionato. È attivabile entro il 15 settembre per evitare dispersioni. Le carte non ritirate verranno disattivate e le somme risparmiate saranno ridistribuite tra i beneficiari. Dal 18 luglio saranno disponibili presso le Poste ed entro la fine di luglio sarà possibile utilizzarle negli esercizi commerciali”. Ha precisato il Ministro dell’Agricoltura.

“È tornata questa bestia che conoscevamo negli anni ‘80 che è l’inflazione. È un argomento che riguarda tutti i governi europei e ciascuno trova delle soluzioni originali. Quello che abbiamo fatto noi è intervenire sui due fattori più impattanti: energia e consumi alimentari”. Ha detto Giancarlo Giorgetti, Ministro dell’Economia e delle Finanze, nel suo intervento, precisando poi che la carta alimentare “è una misura decisa all’epoca della legge di bilancio. Questo tempo ha permesso di partorire un sistema semplice e facilmente utilizzabile”.

“Da ministro vigilante dell’INPS, noto che l’istituto ha compiuto un’attività importante di vicinanza alle famiglie in difficoltà, visto che non è necessario fare richiesta della carta ma le famiglie bisognose sono state individuate automaticamente e contattate con l’aiuto dei comuni” ha ricordato Elvira Calderone, Ministra del Lavoro. “Monitoreremo sull’utilizzo e l’attuazione del programma perché queste risorse devono essere spese tutte e non devono andare sprecate”. Ha poi aggiunto la Ministra.

Rispondendo alle domande dei giornalisti, Lollobrigida ha poi specificato che si tratta di un finanziamento di 500 milioni “finalizzato anche all’aumento dei consumi. Lo sforzo è quello di una corresponsabilizzazione collettiva per aiutare i più fragili. Chiederemo maggiori sforzi a tutte le filiere per una revisione dei prezzi che hanno visto la maggiore crescita a causa dell’inflazione”.

Secondo il Ministro, infatti, “questa iniziativa servirà anche a combattere la dispersione alimentare che in Italia e al 15%”. “L’intervento non è sommabile ad altri, come il Reddito di cittadinanza. La cassa non ha risorse infinite”. Ha poi ribadito Lollobrigida, ricordando inoltre la scadenza della carta al 31 dicembre, ma con la possibilità di prolungarla, qualora ci fossero risorse residue. Questo perché, chi non dovesse ritirare la propria carta entro il 15 settembre, non avrebbe più diritto ad incassare il denaro, il quale sarebbe ridistribuito agli altri beneficiari.

Infine, sulla questione del possibile utilizzo di questa somma per spese non legate ai generi alimentari di prima necessità, Lollobrigida ha risposto: “Chiederò alla grande distribuzione di monitorare sulla tipologia degli acquisti, ma non possiamo attivare un grande fratello. Nessuna famiglia di questo tipo, si immagina che, da agosto a dicembre, possa utilizzare questi soldi per acquistare cose diverse da beni di prima necessità”.

