Nato, Zelensky tuona: “Assurdo che manchi un calendario per ingresso Ucraina”

MADRID. – Volodymir Zelensky non ha apprezzato la frenata dell’Occidente all’ingresso dell’Ucraina nell’Alleanza Atlantica, “e oggi ne discuterò apertamente al vertice” della Nato che si svolge a Vilnius, in Lituania. Una reazione attesa, dopo che il presidente americano Joe Biden aveva detto apertamente, in una intervista alla Cnn, che “non è il momento per l’adesione di Kiev” perché questo comporterebbe di fatto “una guerra della Nato contro la Russia”.

Il presidente ucraino Zelensky è chiaro: “Apprezziamo i nostri alleati. Apprezziamo la nostra sicurezza condivisa. E apprezziamo sempre una conversazione aperta”, premette. Per questo motivo “l’Ucraina sarà rappresentata al vertice della Nato a Vilnius. Perché si tratta di rispetto”.

Quel rispetto però “che merita anche l’Ucraina. Adesso, sulla strada per Vilnius, abbiamo ricevuto segnali che una certa formulazione è in discussione senza l’Ucraina. E vorrei sottolineare che questa formulazione riguarda l’invito a diventare membro della NATO, non l’adesione dell’Ucraina”.



Riferimento al fatto che l’adesione della Svezia sembra ormai solo questione di dettagli, al contrario di quella di Kiev, che invece contava in una rapida accelerazione proprio a partire dal vertice di Vilnius. “È senza precedenti e assurdo il fatto che sia fissato il tempo né per l’invito né per l’adesione dell’Ucraina. Mentre allo stesso tempo viene aggiunta una formulazione vaga sulle “condizioni” anche per invitare l’Ucraina”.

Per Zelensky “sembra che non ci sia disponibilità né a invitare l’Ucraina alla NATO né a renderla membro dell’Alleanza. Ciò significa che viene lasciata una finestra di opportunità per negoziare l’adesione dell’Ucraina alla NATO nei negoziati con la Russia. E per la Russia, questo significa motivazione per continuare il suo terrore”. Zelensky conclude ammonendo che “l’incertezza è debolezza”. E lo dirà oggi a Vilnius.

