Legambiente: “L’Italia nella morsa dell’ecomafia, combatterla nel nome di Falcone”

ROMA. – C’è una ragione precisa per cui Legambiente ha deciso di dedicare anche questa edizione del Rapporto Ecomafia – presentata oggi alla Camera – dopo quella pubblicata giusto vent’anni fa, nel 2003, al pensiero di Giovanni Falcone: la sua straordinaria attualità.

“Nella descrizione fatta da Giovanni Falcone alla giornalista Marcelle Padovani del mafioso costruttore che diventa ‘capitano d’industria’ – afferma Enrico Fontana, responsabile dell’Osservatorio ambiente e legalità Legambiente – ricorrono i tratti di una criminalità organizzata capace, oggi più di ieri, di inquinare l’economia saccheggiando l’ambiente in cui viviamo.

Un’aggressione ‘condivisa’ con imprenditori privi di etica, faccendieri senza scrupoli, politici e funzionari corrotti, in particolare nelle quattro regioni a tradizionale presenza mafiosa ma non solo, come dimostrano gli scioglimenti, per il condizionamento subito dalla ’ndrangheta, dei comuni di Anzio e Nettuno, in provincia di Roma”.

Una diffusione confermata anche dal numero dei clan ecomafiosi censiti da Legambiente: dal 1994 a oggi ammontano a 375, operativi in tutte le filiere ambientali. La morsa delle ecomafie rimane ben salda, evidenzia il rapporto. Nel 2022 i reati contri l’ambiente restano sopra la soglia dei 30.000, esattamente sono 30.686, in lieve crescita rispetto al 2021 (+0,3%). Una media di 84 reati al giorno, 3,5 ogni ora.

Crescono anche gli illeciti amministrativi che toccano quota 67.030 (con un incremento sul 2021 del +13,1%): sommando queste due voci – reati e illeciti amministrativi – le violazioni delle norme poste a tutela dell’ambiente sfiorano quota 100.000 (97.716 quelle contestate, alla media di 268 al giorno, 11 ogni ora). Il maggior numero di illeciti si registra nel ciclo illegale del cemento, i reati contro la fauna e il ciclo dei rifiuti.

L’incremento più significativo dei reati accertati dalle forze dell’ordine si registra nel ciclo illegale del cemento, lungo tutta la filiera, dalle cave ai reati urbanistici, dalla produzione di calcestruzzo alle imprese di costruzione: esattamente 12.216 illeciti, pari al 39,8% del totale, con una crescita del +28,7% rispetto all’anno precedente.

Dieci le proposte di modifica normativa presentate oggi dall’associazione ambientalista per rendere più efficace l’azione delle istituzioni a partire dall’approvazione delle riforme che mancano all’appello, anche in vista della prossima direttiva Ue sui crimini ambientali, di cui l’Italia deve sostenere con forza l’approvazione entro l’attuale legislatura europea.

È necessario, sul versante nazionale, rivedere, in particolare per quanto riguarda il meccanismo del cosiddetto subappalto “a cascata”, quanto previsto dal nuovo Codice degli appalti e garantire il costante monitoraggio degli investimenti previsti per il Pnrr.

Dal punto di vista legislativo, occorre approvare il disegno di legge contro le agromafie; introdurre nel Codice penale i delitti contro la fauna; emanare i decreti attuativi della legge 132/2016 che ha istituito il Sistema nazionale per la protezione per l’ambiente; garantire l’accesso gratuito alla giustizia per le associazioni iscritte, come Legambiente, nel Runts, il Registro unico nazionale del Terzo settore.

“Mai come in questo momento storico – dichiara Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente – si devono alzare le antenne per scovare inquinatori ed ecomafiosi. E bisogna farlo presto, dentro e fuori i confini nazionali, perché stiamo entrando nella fase operativa del Pnrr. L’Italia può e deve svolgere un ruolo importante perché la transizione ecologica sia pulita anche nella fedina penale, come prevede l’aggiornamento della direttiva sulla tutela dell’ambiente, da approvare entro la fine della legislatura europea, ma soprattutto deve recuperare i ritardi accumulati finora, dando seguito alle dieci proposte inserite nel nostro Rapporto Ecomafia”.

Per il Sistema nazionale per la protezione per l’ambiente, “sui decreti attuativi, che sono 6 anni che sono in ballo, siamo in dirittura d’arrivo. Stiamo decidendo i livelli essenziali, settembre dovrebbe essere il mese clou per arrivare in chiusura e trasmetterli alla conferenza stato-regioni” annuncia il ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, intervenuto alla presentazione del rapporto.

Il ministro, inoltre, sottolinea “come sia un dovere da parte del governo e una sfida da parte del Parlamento quella di fare il punto della situazione e mettere mano al codice dell’ambiente, andando a vedere ciò che è ancora attuale e ciò che non lo è più, ciò che c’è e ciò che manca, ciò che è da mantenere e no. Questa è un’iniziativa che il governo assumerà con una prima stesura da parte del ministero e d’altra parte con un percorso parlamentare, in cui è fondamentale il contributo di tutti”.

“Non dobbiamo abbassare la guardia sugli ecoreati. Questo fenomeno inquina l’economia, l’ambiente, ruba il futuro. Abbiamo bisogno di attenzione” è stato invece l’appello del presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione, Giuseppe Busia. Secondo Maria Siclari, direttore generale Ispra, “c’è tutta una tipologia di reati ambientali di minore entità, su cui noi possiamo arrivare all’obiettivo finale che è quello di eliminare le conseguenze del reato e far pagare una sanzione. In questi casi la norma sugli ecoreati ha un valore deflettivo importantissimo, consentendo di raggiungere un risultato di ripristino dell’ambiente senza ingolfare i nostri tribunali di ulteriori procedimenti penali”.

Chiara Colosimo, presidente della commissione Antimafia, ha invece ringraziato Legambiente “per aver voluto intitolare il rapporto Ecomafia 2023 al giudice Giovanni Falcone e per il lavoro fin qui fatto”, sostenendo “con forza la necessità di inasprire le pene sui reati ambientali”.

“I dati ci dicono che sono 42 i comuni che negli ultimi dieci anni sono stati sciolti per mafia proprio a seguito di infiltrazioni della criminalità organizzata nel traffico illecito e nei reati ambientali” ricorda Colosimo, che poi commenta in merito alla ‘Terra dei fuochi’:

“La confisca di 222 milioni di euro ad alcune aziende, che sono state condannate in via definitiva per traffico illecito, è stata confermata dalla sezione delle misure preventive del tribunale di Napoli, e questa è una notizia importante per i cittadini che lì tutti i giorni combattono con drammi che derivano da quel traffico illecito, cioè l’incidenza importante di tumori”.

