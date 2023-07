Wimbledon, Berrettini esce di scena a testa alta

MADRID. – Si è interrotta agli ottavi di finale la bella avventura di Matteo Berrettini a Wimbledon. L’imbattibile “Carlitos” Alcaraz ha fatto suo il match, al termine di quattro set comunque spettacolari e ricchi di colpi di classe (3-6, 6-3, 6-3, 6-3).

Primo set da manuale, poi Alcaraz si prende la scena

Per l’azzurro, una sconfitta che tuttavia è (quasi) come una vittoria. Affermazione che, a prima vista, può sembrare paradossale, ma che ha un suo innegabile fondo di verità, vista la ritrovata classe e competitività che Berrettini ha mostrato sul manto verde londinese.

Un Matteo rinato, che contro Alcaraz ha messo da parte le sue recenti ambasce, presentandosi in campo e dando del filo da torcere al forte spagnolo. Tanto che il primo set è stato un dominio dell’azzurro, convincente e risoluto come non lo si vedeva da tempo.

Alcaraz in quel momento si è reso conto di avere difronte un avversario tosto, che aveva tutte le qualità (e le energie) per poterlo castigare. Lo spagnolo, allora, si è rimboccato le maniche, tornando a giocare come per incanto ai suoi livelli.

Certo però che Berrettini ha giocato un primo set assolutamente perfetto, ma dal secondo ha dovuto fare i conti con un Alcaraz che metteva sistematicamente a segno risposte micidiali: l’italiano, che nei primi turni non aveva mai perso il servizio, ha dovuto far fronte a ben 16 palle break (4 andate a segno), nonostante un eccellente 71% di prime in campo.

Ed è così che l’iberico di El Palmar, tornando a fare leva sui suoi colpi micidiali, ha chiuso in tre ore e quattro set (3-6 6-3 6-3 6-3) un match diventato indoor dopo la pausa di venti minuti per la chiusura del tetto. Per lui, l’approdo ai quarti di Wimbledon è una piacevole prima volta.

La risalita dall’inferno

Per Berrettini, invece, una sconfitta che sa comunque di ripartenza. Arrivato a Wimbledon in una condizione di forma non ancora ottimale, reduce dalla crisi di pianto di Stoccarda, dove aveva subito una cocente sconfitta da Lorenzo Sonego, Berrettini ha giocato meglio del talento spagnolo per circa un’ora, fino a quando le sue condizioni fisiche gli hanno permesso di essere lucido e tonico: “

E’ stato un anno pieno di retromarce, ma ho ritrovato la gioia di giocare a tennis al di là dei risultati – ha detto il tennista romano al termine del match contro Alcaraz – perché è stato un periodo difficile, gli ultimi mesi sono stati un inferno, voglio ricordarmi da dove sono venuto. Ora voglio pianificare bene con il mio team, voglio giocare tanti tornei di fila e rafforzarmi fisicamente”.

Adesso, dunque, l’obiettivo è stare bene, confermando di essere sulla strada giusta per il definitivo recupero, sia fisico che psicologico.

