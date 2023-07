Calcio venezuelano: Caracas batte Puerto Cabello e Táchira ringrazia

CARACAS – La 18ª giornata della Liga Futve é stata ricca di emozioni e ci regala le vittorie interne di Caracas, Deportivo Táchira e Metropolitanos e quella esterna del Deportivo La Guaira.

I “Rojos del Ávila” superano per 2 – 1 l’Academia Puerto Cabello grazie alle reti di Ade Oguns (47’) e Saúl Guarirapa (57’). Il momentaneo pareggio dei “Porteños” é stato griffato da Luifer Hernández (53’), per il calciatore della Vinotinto giovanile é il terzo gol segnato contro il Caracas in altrettante gare disputate (due nella Liga Futve e uno nella Coppa Sudamericana). Questa vittoria la festeggia anche l’acerrimo rivale, il Deportivo Táchira, che si porta a – 3 dal Puerto Cabello. Il prossimo fine settima nello stadio Pueblo Nuevo di San Cristóbal ci sará il big match tra “Aurinegros” e “Porteños”.

Nella “Ciudad Cordial” , il Deportivo Táchira s’impone per 4 – 1 contro il Mineros. Per i padroni di casa hanno lasciato il segno Maurice Cova (5’), Anthony Uribe (20’ e 25’) e Jiovany Ramos (90+4’). Il momentaneo 1 – 1 dei neroazzurri é stato griffato da Lisandro Pérez (11’). La squadra di Puerto Ordaz ha chiuso la gara in 10 uomini a causa dell’espulsione di Maiker Rivas al 76esimo.

Con un gol dell’italo-venezuelano Rafael Arace il Deportivo La Guaira espugna il Pachencho Romero: 0 – 1 contro il Rayo Zuliano. La squadra della “Tierra del Sol Amado” ha chiuso la gara con uno in meno, al 94esimo é stato espulso Luis Paz.

Vittoria esterna 1 – 2 per il Portuguesa nella tana dello Zamora. La squadra della “Ciudad Marquesa” si porta in vantaggio grazie ad una rete di Yanowsky Reyes (16’), poi c’é stata la rimonta del “Penta” con i gol di Johan Moreno (26’) e Anthony Graterol (29’).

Gara non idonea ai deboli di cuore quella andata in scena all’Olimpico tra Metropolitanos e Monagas. I “Guerreros del Guarapiche” si portano sullo 0 -2 grazie all’autorete di José Moreno (21’) e il gol di David Martínez (33’). Poi, a 21 minuti dal triple fischio, Freddy Vargas (69’), Charlis Ortiz (71’) e Francisco Bareiro (89’) firmano la rimonta dei “Violetas”.

Hanno completato la 18ª giornata: Estudiantes – Angostura 5 – 0 e Carabobo – UCV 2 – 1.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)