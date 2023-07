Baseball: venezuelano Elías Díaz felice per la sua prima presenza nell’All Star Game

CARACAS – L’All Star Game é una gara speciale per tifosi e giocatori, un evento unico dove solo i più bravi (e i più votati dai tifosi) hanno l’onore di scendere in campo. Domani, sul diamante del T-Mobile Park di Seattle andrá in scena una nuova edizione di questo tradizionale gioco di metá stagione, sará la 93ª edizione di questo singolare match.

I venezuelani in campo saranno 5, uno di questi é Elías Díaz, alla prima presenza nel “Juego de las Estrellas”. Il giocatore in forza ai Colorado Rockies é da 8 stagioni nel baseball a stelle e strisce.

In questa stagione, Díaz ha una media battuta di 277 (il miglior battitore della sua squadra), a cui vanno aggiunti 9 fuoricampo e 15 compagni mandate a punti.

“É una cosa straordinaria. Sono molto felice per quest’impresa che sono riuscito a centrare quest’anno” – ha dichiarato il campione nato 32 anni fa a Maracaibo in un comunicato stampa della squadra dello stato del Colorado, aggiungendo – “Tutto é frutto di un arduo lavoro e sacrifici. Non mi sono mai arreso ed ho mantenuto sempre la mente positiva con la fiducia di ottenere grandi cose”.

Díaz ha esordito in Major League Baseball nel 2015 con la maglia de Pittsburg Pirates. Con la squadra dello stato del Pensilvania ha giocato fino al 2019 quando si é trasferito in Colorado.

In questo 2023 il ricevitore venezuelano ha fatto un salto di qualitá a livello offensivo, prestazione che gli ha permesso di essere tra i papabili per un posto nell’All Star Game.

“Non é facile! Bisogna mantenersi prima di tutto in salute e poi cercare di fare il tuo lavoro insieme ai lanciatori”.

In campo, oltre a Elías Díaz, a rappresentare il Venezuela in questa occasione Ronald Acuña Jr. (Atlanta Braves), Luis Arráez (Marlins), Orlando Arcia (Atlanta Braves) e Salvador Pérez (Kansas City Royals).

